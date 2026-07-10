Por qué Mauro Icardi y la China Suárez desataron la furia de Wanda Nara

En medio del conflicto económico y judicial que Mauro Icardi mantiene con Wanda Nara, el futbolista decidió que era un buen momento hacer una escapada y tomarse unos días de vacaciones con la China Suárez en las playas de Miami.

La periodista Naiara Vecchio quien reveló que Mauro Icardi invitó a la China Suárez a acompañarlo para continuar con su extensa luna de miel.

“ Mauro Icardi y La China Suárez de vacaciones a Miami. Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre”, informó en las redes sociales.

Según la información que maneja la periodista, viajaran junto a unos amigos de la China Suárez con destino a las playas de la ciudad de Miami.

El periplo contempla, en principio, una estadía de una semana. Por el momento, no está confirmado si asistirán al partido que la Selección Argentina disputará ante Suiza el próximo sábado en el Mundial 2026.

La bronca de Wanda Nara

A pesar de Wanda Nara no habló de este viaje, aunque le pidió al juez que Mauro Icardi no salga del país hasta recibir el dinero en su cuenta, quien sí se refirió al tema fue Gustavo Méndez.

A través de su cuenta de X, el periodista informó sobre el viaje del futbolista junto a la actriz y luego aseguró que la empresaria no estaría nada conforme con la situación, "Wanda está que trina", expresó. Wanda por su parte, también tiene un viaje programado con sus cinco hijos a Milán.