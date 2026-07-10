sábado 11 de julio de 2026
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10 de julio de 2026
Se pudrió todo.

Por qué Mauro Icardi y la China Suárez desataron la furia de Wanda Nara

Aseguran que Wanda Nara está que “trina” por un viaje de Mauro Icardi en medio del litigio económico que vienen manteniendo.

Wanda estalló contra Mauro Icardi.&nbsp;

Wanda estalló contra Mauro Icardi. 

La periodista Naiara Vecchio quien reveló que Mauro Icardi invitó a la China Suárez a acompañarlo para continuar con su extensa luna de miel.

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Mauro Icardi y La China Suárez de vacaciones a Miami. Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre”, informó en las redes sociales.

Mauro Icardi y la China Suárez, a Miami.

Mauro Icardi y la China Suárez, a Miami.

Según la información que maneja la periodista, viajaran junto a unos amigos de la China Suárez con destino a las playas de la ciudad de Miami.

El periplo contempla, en principio, una estadía de una semana. Por el momento, no está confirmado si asistirán al partido que la Selección Argentina disputará ante Suiza el próximo sábado en el Mundial 2026.

La bronca de Wanda Nara

A pesar de Wanda Nara no habló de este viaje, aunque le pidió al juez que Mauro Icardi no salga del país hasta recibir el dinero en su cuenta, quien sí se refirió al tema fue Gustavo Méndez.

A través de su cuenta de X, el periodista informó sobre el viaje del futbolista junto a la actriz y luego aseguró que la empresaria no estaría nada conforme con la situación, "Wanda está que trina", expresó. Wanda por su parte, también tiene un viaje programado con sus cinco hijos a Milán.

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