Wanda Nara reveló que particular retoque estético quiere hacerse

Wanda Nara habló con sus seguidores.

Wanda Nara está analizando realizarse un procedimiento estético láser para retirar dos lunares ubicados cerca de su nariz. A través de un video, decidió abrir el debate para conocer la opinión de sus fieles seguidores en las redes sociales antes de tomar una decisión.

La empresaria y conductora reapareció en Tik Tok con una nueva cuenta debido a que no puede utilizar su perfil original. "Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro o ambos y a veces me los dejan… ¿Qué dicen? ¿Me los saco?", consultó Wanda Nara a sus seguidores.

“¿QUÉ DICEN, ME LOS SACO?”



Wanda Nara contó que se creó una cuenta de TikTok para usarla en Europa y les consultó a sus seguidores si debería sacarse los lunares con láser. pic.twitter.com/AyQOyJ643z — bardeonews (@bardeonews) July 1, 2026 Las explicaciones de Wanda Nara Wanda Nara explicó las alternativas que tiene en carpeta y el método que le recomendaron para llevar a cabo la intervención.

"Me dijeron que con láser te los podés sacar. Entonces, la opción uno es no te lo saques y la opción dos es sacátelos. Los tengo desde que nací y son muy míos", expresó respecto a estas dos protuberancias de su rostro.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y la gran mayoría votó de manera contundente por la opción uno, aconsejándole que mantenga esas marcas que la identifican.

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