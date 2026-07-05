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5 de julio de 2026
¿Qué onda?

Wanda Nara reveló que particular retoque estético quiere hacerse

Wanda Nara quiere hacerse un pequeño retoque en el rostro y lo puso a consulta con sus fieles seguidores en las redes sociales.

Wanda Nara habló con sus seguidores.&nbsp;

Wanda Nara habló con sus seguidores. 

La empresaria y conductora reapareció en Tik Tok con una nueva cuenta debido a que no puede utilizar su perfil original. "Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro o ambos y a veces me los dejan… ¿Qué dicen? ¿Me los saco?", consultó Wanda Nara a sus seguidores.

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Las explicaciones de Wanda Nara

Wanda Nara explicó las alternativas que tiene en carpeta y el método que le recomendaron para llevar a cabo la intervención.

"Me dijeron que con láser te los podés sacar. Entonces, la opción uno es no te lo saques y la opción dos es sacátelos. Los tengo desde que nací y son muy míos", expresó respecto a estas dos protuberancias de su rostro.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y la gran mayoría votó de manera contundente por la opción uno, aconsejándole que mantenga esas marcas que la identifican.

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