Wanda Nara contra Mauro Icardi: "A mi hija le perforaron cinco veces la oreja"

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi y reveló un episodio que generó fuerte polémica dentro del conflicto familiar. El futbolista le colocó varios aritos en la oreja de su hija Francesca, pero lo hizo sin autorización de su mamá.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, en América TV, la conductora fue categórica al describir la situación y aseguró que se enteró después de que ya se había realizado las perforaciones.

“A mi hija le perforaron cinco veces la oreja sin preguntarme y se le infectó”, lanzó Wanda Nara, visiblemente molesta por la situación con la niña.

Ante esto, la niña tuvo complicaciones de salud y además la situación le generó inconvenientes en la escuela. “Se le infecta mucho y no puede ingresar tampoco al colegio con cinco aritos. Nunca me lo preguntaron”, dijo Wanda Nara en la entrevista con Yanina Latorre.

wanda-nara Wanda Nara, contra Mauro Icardi.

La bronca de Wanda Nara

Wanda Nara también dejó entrever que la decisión habría sido tomada por Mauro Icardi, el padre de la niña: “Fue algo que decidió el papá y se lo hizo él mismo”, sostuvo, marcando su desacuerdo total con lo ocurrido.

En ese marco, la empresaria cuestionó la falta de consenso entre los adultos responsables y remarcó que este tipo de decisiones deberían ser acordadas previamente: “Hay cosas que como padres tenemos que consensuar”.

“Yo tengo hijos adolescentes y no autorizo tatuajes ni piercings. Hay un montón de cosas que no autorizo”, cerró sobre el tema.