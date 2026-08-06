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6 de agosto de 2026
Fuerte.

Polémico video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Es angustiante"

Fernanda Iglesias contó los detalles de un video donde asegura que Wanda Nara está manipulando a sus hijas para que hablen en contra de Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi, enfretados.&nbsp;

Wanda Nara y Mauro Icardi, enfretados. 

En Puro Show, en El Trece, Fernanda Iglesias contó al aire que no quería pasar el video en cuestión porque resulta comprometedor para las dos hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. De todos modos, la periodista dio polémicos detalles de su contenido.

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“El video que me mandaron es angustiante. No lo podemos pasar porque las nenas quedan muy expuestas, pero está en la Justicia. En el video se ve claramente cómo están siendo manipuladas para hablar en contra de su papá”, resaltó Fernanda Iglesias y agregó que el video parece grabado por la propia Wanda Nara.

“Las ves gritando y llorando, peleándose con la mamá y con Nora, la abuela. Se ve cómo quieren implantar algo que no es”, insistió al contar la escena.

Ventilan un video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Ventilan un video de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Los detalles más fuertes del video de las hijas de Wanda Nara

Fernanda Iglesias leyó textual lo que se dice en el polémico video donde se las ve a Isabella y Francesca junto a su mamá y al resto de familia materna.

“Wanda dice ‘no entiendo el ataque de pánico con el que vinieron’. Nora se suma y dice ‘están amenazadas’. Ahí una de las dos nenas grita ‘papá no me hizo nada’. Parece que, en algún momento, alguna dice ‘te odio’”, contó.

“El nivel de angustia de las nenas es conmovedor. Hay gritos y llanto. Es realmente impactante y muy fuerte”, cerró Fernanda Iglesias.

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