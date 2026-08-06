viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Ingenioso.

La original idea de los Bomberos de Lomas de Zamora ante la gran demanda de visitas escolares

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora presentaron un video sobre el funcionamiento y trabajo en el cuartel para los jardines.

Los bomberos voluntarios de Lomas lanzaron una visita guiada virtual.

Los bomberos voluntarios de Lomas lanzaron una visita guiada virtual.

Como respuesta a la gran demanda de visitas escolares que reciben los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, realizaron un video desde el cuartel central ubicado en Saavedra 46, donde se pueden ver las instalaciones y el día a día de los bomberos.

El material puede descargarse a través del enlace disponible en el perfil oficial de Instagram para que los docentes lo proyecten en las salitas mientras esperan la visita presencial o utilizarlo en sus proyectos.

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Una recorrida por la vida de los bomberos de Lomas de Zamora

El audiovisual, de casi 5 minutos de duración, comienza con un saludo por parte de Caro: "Hola amigos del jardín". A lo largo del recorrido, guía a los chicos por instalaciones del cuartel y les explica, de manera sencilla, dinámica y con animaciones, cuál es la labor que realizan los bomberos.

Durante el video, los niños descubren que los bomberos no solo apagan incendios, sino que también rescatan animales, auxilian a personas en accidentes de tránsito e intervienen durante inundaciones y otras emergencias.

Además, conocen cómo es la vida dentro del cuartel y presentan el traje estructural donde explican sus partes botas, pantalón, monjita, chaquetón, casco y guantes e invita a los chicos a ponerse un "casco imaginario", convirtiendo la experiencia en una actividad participativa.

El cierre del video esta dedicado a la prevención, a través de tres recomendaciones claras en caso de incendio: no esconderse, caminar agachados y salir con un adulto y por último llamar al numero de los bomberos; adaptadas al nivel inicial se recuerda que los encendedores, fósforos, enchufes y hornallas no son juguetes.

"Memoricen este número en nuestra ciudad, en Lomas de Zamora 4243-2222 o 100, repitan", enfatiza en el video para los más pequeños sepan los números de emergencia.

Números de emergencia en Lomas de Zamora 4243-2222 o 100.

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