La original idea de los Bomberos de Lomas de Zamora ante la gran demanda de visitas escolares

Como respuesta a la gran demanda de visitas escolares que reciben los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , realizaron un video desde el cuartel central ubicado en Saavedra 46, donde se pueden ver las instalaciones y el día a día de los bomberos.

El material puede descargarse a través del enlace disponible en el perfil oficial de Instagram para que los docentes lo proyecten en las salitas mientras esperan la visita presencial o utilizarlo en sus proyectos.

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El audiovisual, de casi 5 minutos de duración, comienza con un saludo por parte de Caro : "Hola amigos del jardín". A lo largo del recorrido, guía a los chicos por instalaciones del cuartel y les explica, de manera sencilla, dinámica y con animaciones, cuál es la labor que realizan los bomberos.

Durante el video, los niños descubren que los bomberos no solo apagan incendios, sino que también rescatan animales, auxilian a personas en accidentes de tránsito e intervienen durante inundaciones y otras emergencias.

Además, conocen cómo es la vida dentro del cuartel y presentan el traje estructural donde explican sus partes botas, pantalón, monjita, chaquetón, casco y guantes e invita a los chicos a ponerse un "casco imaginario", convirtiendo la experiencia en una actividad participativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bomberos Lomas de Zamora (@bomberoslomasdezamora) Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora presentaron un video para los jardines.

El cierre del video esta dedicado a la prevención, a través de tres recomendaciones claras en caso de incendio: no esconderse, caminar agachados y salir con un adulto y por último llamar al numero de los bomberos; adaptadas al nivel inicial se recuerda que los encendedores, fósforos, enchufes y hornallas no son juguetes.

"Memoricen este número en nuestra ciudad, en Lomas de Zamora 4243-2222 o 100, repitan", enfatiza en el video para los más pequeños sepan los números de emergencia.