El mensaje de Candela Arizaga tras el escándanlo con Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera"

Después de permanecer internada y en medio de la investigación por el escandaloso episodio ocurrido con Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano, la influencer Candela Arizaga rompió el silencio y publicó un breve mensaje en sus redes sociales.

El hecho generó enorme preocupación por el estado de la modelo e influencer rosarina de 23 años, quien debió ser internada y asistida por personal médico antes de declarar ante la Justicia.

Durante las horas posteriores al dramático episodio, la joven permaneció internada en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires para poder ser estabilizada tras días de consumo de sustancias.

Luego de recibir el alta y prestar declaración sobre lo ocurrido dentro del departamento de Facundo Moyano reapareció de manera inesperada en sus redes sociales.

El posteo de Candela Arizaga.

El posteo de Candela Arizaga

Con un escueto mensaje, Candela Arizaga confirmó cómo se encuentra y hasta habló de su querida mascota. "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a los que se preocuparon", aseguró en su repentina e inesperada reaparición en redes.

A través de una historia de Instagram, la influencer buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y el de su perrito, que la acompañaba esa madrugada, diciendo: "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a los que se preocuparon".

Y sumó en su mensaje una reflexión sobre el acontecimiento ocurrido con Facundo Moyano. En este contexto la joven modelo escribió: "Tengo errores como cualquiera".

Para cerrar su publicación, la modelo apuntó de manera directa contra quienes le lanzaron fuertes críticas hacia ella. "A la gente que me bardea le deseo mucho amor", cerró lapidaria.