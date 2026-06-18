Revelaron cómo es la relación entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña siempre sostiene que no conoce a Wanda Nara y que no hay vínculo entre ellos. De todos modos, continúa existiendo el rumor de que entre ellos hay muy buena onda y que incluso intercambian llamados y mensajes.

En este contexto, la abogada Ana Rosenfeld confirmó que hay buen vínculo entre ellos, pero cuando el actor fue consultado por el tema, le huyó a las cámaras.

"Me gusta la relación de Vicuña y Wanda. Son buena gente los dos", expresó Ana Rosenfeld en LAM, en América TV. Cuando la notera le preguntó si se hablan, optó por esquivar el tema: "No sé. Se llevan bien". "Benjamín es un tipazo, Anita, su mujer, también. Él es súper buen padre", agregó la abogada.

Ana Rosenfeld no quiso meterse en la polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos, pero de todos modos dijo lo suyo.

"No puedo ponerme en el lugar. Sería difícil entender qué vive un padre cuando los hijos son objeto de llevar y traer, están en la mitad de un conflicto tan público. Los chicos de él se meten a la cancha con Mauro. Me parece demasiada exposición", expresó.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos. Benjamín Vicuña habló de Wanda Nara.

Qué dijo Benjamín Vicuña de Wanda Nara

La misma notera de LAM fue al teatro a hablar con Benjamín Vicuña y le mencionó que Ana Rosenfeld había hablado muy bien de él. "Siempre es lindo un elogio. La conozco hace mucho tiempo, muchos años por un tema judicial", respondió el actor. Sin embargo, todo cambió cuando le mencionó a Wanda Nara.

"Si es para esto, no te voy a hacer una nota en la puerta del teatro para hablar cosas que no me interesan", lanzó Benjamín Vicuña. Ante la insistencia, el actor respondió: "Me encanta que la gente me tenga buena onda. Yo no la conozco, entonces no puedo darte una opinión".