L-Gante contó detalles de cómo fue su encuentro íntimo con Wanda Nara

Wanda Nara y L-Gante blanquearon su romance en 2024 , sorprendiendo a todos. La relación pasó por varias etapas y distintos idas y vueltas hasta que se separaron en los primeros meses de 2025. De todos modos, quedó un buen vínculo entre ambos.

“Cuando arrancó todo me segundeaba un amigo porque ella siempre estaba con su peluquero (Kennys Palacios). Si estaba sola, iba solo, pero no”, arrancó el cantante.

“Siempre charlando y yo decía: ¿qué onda? Por WhatsApp me la re chamuyo, hablamos corte que nos queremos hacer percha y cuando vengo, me puedo quedar hasta retarde que no pinta nada”, siguió su explicación de lo que vivió en aquel entonces.

L-Gante habló de Wanda Nara. L-Gante habló de Wanda Nara.

L-Gante contó todo

Finalmente, L-Gante fue al punto y habló del encuentro con Wanda Nara: “A la décima vez que vengo y no pinta nada, ni un abrazo, cuando por teléfono parece todo lo contrario… así que un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar a esta hora hasta mi casa, ¿pinta que nos quedemos a dormir con mi amigo? En un sillón, dónde sea’. Y me dice que sí”.

“La acompaño para ver dónde me podía quedar a dormir, se hace la bolu… y uy, se apagó la luz (hizo el gesto como que Wanda se apoyó en el interruptor a propósito), y yo dije: éste es mi momento. Quedó todo oscuro y ahí nos dimos el primer beso”, cerró la anécdota.