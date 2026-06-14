domingo 14 de junio de 2026
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14 de junio de 2026
¿Qué onda?

L-Gante contó detalles de cómo fue su encuentro íntimo con Wanda Nara

A un año de su separación de Wanda Nara, L-Gante recordó todos los detalles del primer encuentro a solas con la conductora.

Wanda Nara y L-Gante.
Wanda Nara y L-Gante.

Mientras que ahora, en una charla con Martín Cirio, L-Gante dio a conocer detalles sobre su mediático y escandaloso romance con Wanda Nara.

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“Cuando arrancó todo me segundeaba un amigo porque ella siempre estaba con su peluquero (Kennys Palacios). Si estaba sola, iba solo, pero no”, arrancó el cantante.

“Siempre charlando y yo decía: ¿qué onda? Por WhatsApp me la re chamuyo, hablamos corte que nos queremos hacer percha y cuando vengo, me puedo quedar hasta retarde que no pinta nada”, siguió su explicación de lo que vivió en aquel entonces.

L-Gante habló de Wanda Nara.
L-Gante habló de Wanda Nara.
L-Gante habló de Wanda Nara.

L-Gante contó todo

Finalmente, L-Gante fue al punto y habló del encuentro con Wanda Nara: “A la décima vez que vengo y no pinta nada, ni un abrazo, cuando por teléfono parece todo lo contrario… así que un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar a esta hora hasta mi casa, ¿pinta que nos quedemos a dormir con mi amigo? En un sillón, dónde sea’. Y me dice que sí”.

“La acompaño para ver dónde me podía quedar a dormir, se hace la bolu… y uy, se apagó la luz (hizo el gesto como que Wanda se apoyó en el interruptor a propósito), y yo dije: éste es mi momento. Quedó todo oscuro y ahí nos dimos el primer beso”, cerró la anécdota.

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