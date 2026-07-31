Lo detuvieron en el Coto de Temperley: "La vergüenza que me hacen pasar frente a mi familia"

El momento de la detención en el Coto de Temperley.

Un joven de 28 años fue detenido en el hipermercado Coto de Temperley , acusado de asesinar a un comisario en Banfield y de balear a su expareja en Villa Centenario . Lo atraparon en el patio de comidas mientras comía con su familia.

El imputado es Miguel Ángel “Piraña” Montes , quien tenía dos pedidos de detención por dos graves delitos. El primero ocurrió en octubre de 2023, cuando tres delincuentes asesinaron al comisario Gustavo Romero durante un robo en avenida Hipólito Yrigoyen y Vieytes , en Banfield Oeste. Dos de los ladrones ya fueron condenados a prisión perpetua .

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Montes se mantuvo prófugo durante dos años y medio, hasta que en marzo de 2026 volvió a ser noticia por otro grave delito. En la calle Nápoles de Villa Centenario, discutió con su pareja y le disparó dos veces en la pierna , para luego obligarla a subir a la moto. Ese hecho no fue denunciado, pero se supo gracias a las cámaras de seguridad que aportó un vecino.

Un joven obligó a su pareja a bajar de la moto en la que se trasladaban y luego le disparó en el pie en Villa Centenario mientras le gritaba: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?" pic.twitter.com/S6qVFSjMpW

La Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Javier Martínez, y la UFI Nº2 de Lomas, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, pidieron la detención de “Piraña”.

Así capturaron al prófugo

El prófugo fue detenido mientras comía una hamburguesa en Temperley.

Luego de varios meses de investigación y seguimiento, el prófugo fue encontrado en el lugar menos pensado. Estaba comiendo una hamburguesa junto a su hija y la madre de la nena en el Coto de Temperley.

Efectivos del Departamentos de Homicidios de la Policía Bonaerense lo interceptaron y lo redujeron de inmediato. Montes no se resistió, pero se quejó por el operativo. “Mirá la vergüenza que me hacen pasar frente a mi familia”, reprochó.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia. Quedó imputado por “homicidio criminis causae” por el caso del comisario asesinado y por “abuso de armas agravado, robo agravado y lesiones agravadas” por el ataque a su ex.