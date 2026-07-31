Detuvieron al conductor de Temperley que atropelló a un nene de 2 años y escapó, pero quedó libre

El auto con el que atropellaron al menor en Temperley.

El conductor acusado de atropellar a un nene de 2 años en el barrio San José de Temperley , y escapar sin asistirlo, fue detenido en Sarandí, luego de varios días de investigación. Sin embargo, recuperó la libertad por decisión judicial, luego de ser indagado.

Fuentes policiales informaron a La Unión se trata de un hombre de 40 años, identificado como Nicolás N., quien era buscado desde el hecho ocurrido el domingo 19 de julio por la noche, cuando Bastián fue embestido por un auto mientras se desarrollaban los festejos por un partido de la Selección Argentina sobre la calle La Calandria, entre Jujuy y Salta.

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La investigación estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6º de Lomas de Zamora , que trabajó sobre registros de cámaras municipales y privadas para reconstruir el recorrido del vehículo involucrado.

De acuerdo con fuentes policiales, las tareas supervisadas por la UFI 10 de Lomas permitieron establecer que el auto utilizado era un Volkswagen Bora gris, cuyo conductor escapó inmediatamente después del impacto y se dirigió hacia el partido de Quilmes.

Con esa información, los investigadores lograron identificar el dominio del vehículo y al presunto responsable. Finalmente, el sospechoso fue interceptado en la localidad de Sarandí, sobre el Acceso Sudeste, donde además se secuestró el Volkswagen Bora presuntamente utilizado durante el hecho.

El conductor que atropelló al niño en Temperley pudo ser identificado.

Cómo sigue el nene atropellado

El hombre fue aprehendido el lunes pasado por el delito de "lesiones culposas agravadas por la conducción de un vehículo automotor y por darse a la fuga sin prestar asistencia a la víctima". No obstante, solo estuvo dos días privado de la libertad.

Según pudo averiguar este medio de forma oficial, pese a la gravedad del episodio, recuperó la libertad luego de comparecer ante la Justicia, aunque la causa penal continúa su curso.

El nene atropellado, en tanto, sufrió heridas de consideración y permaneció internado en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela. Según la información oficial, se encuentra fuera de peligro.