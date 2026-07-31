Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue denunciado de abuso sexual por su prima

Thiago Medina , exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano , se encuentra en el centro de la escena mediática y judicial tras una grave acusación. El exjugador del reality de Telefe fue denunciado por presunto abuso sexual por parte de su prima.

El ex de Daniela Celis fue denunciado por abuso sexual por la prima del ex Gran Hermano, que se llama Lara Agustina Ledesma , que hoy tiene 19 años.

La información se conoció este jueves en LAM, en América TV , donde Pilar Smith dio a conocer la existencia de la denuncia y compartió algunos de los detalles que figurarían en la presentación judicial.

"Hizo la denuncia por abuso sexual. El hecho sucedido cuando tenía 12 años. Tocamientos por debajo de la ropa, estoy hablando con ella y hablé con Thiago", contó la periodista la gravedad de lo ocurrido.

"Me dijo: 'Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con esto'. Ella tiene 19 ahora y recién cuando ella tenía 15 se animó a contarlo. Se lo contó a la familia de él y todos niegan", expresó Pilar Smith al aire, al reproducir parte de la información que recibió sobre el caso.

Thiago Medina fue denunciado por abuso sexual.

Qué dice la denuncia contra el ex Gran Hermano Thiago Medina

En el fuerte audio se que se conoció en las últimas horas, la joven asegura: "Con mi familia fuimos a la casa de la familia de Thiago a contar esto y se encargaron de divulgar por todos lados que yo mentía". "Después de eso, Thiago fue a hablar con mi papá para decirle que yo quería estar con él", sumó sobre la acusación.

Se filtró un audio atribuido a la prima de Thiago Medina, ex Gran Hermano, quien denunció un presunto abuso ocurrido cuando tenía 12 años y relató cómo lo contó a su familia.



La joven aseguró que, al revelar lo sucedido, familiares del ex Gran Hermano la acusaron de mentir… pic.twitter.com/OnMUfVCcz1 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 31, 2026

En el audio filtrado se pueden escuchar detalles sobre cómo comenzaron las situaciones de abuso denunciadas. "Thiago se quedaba a dormir en mi casa. Estábamos con mi hermano y ellos jugaban al Free Fire. Yo estaba en la pieza mirando televisión cuando él se vino a acostar conmigo y ahí empezó todo".

"Él me dijo que no le cuente a nadie porque se iba a armar un re lío", aseguró la denunciante y sentenció: "Me callé un montón de tiempo porque soy una chica que no habla en el momento. Me pasó con otra persona y no lo hablé porque me cuesta mucho soltar las cosas".