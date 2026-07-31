Construyen nuevas rampas en Lomas para mejorar la movilidad

A través del Municipio, en Lomas de Zamora se está llevando adelante un plan de construcción de rampas en distintas calles para mejorar la circulación peatonal y promover una ciudad cada vez más inclusiva para los vecinos.

En las últimas semanas se desarrollaron acciones en la localidad de Centenario con la construcción de rampas en las esquinas de la calle Unamuno y sus cruces con Virgen de Itatí, Nápoles, Ginebra, Bolonia, Bucarest, La Haya y Ostende. Lo mismo hicieron sobre las esquinas de la Avenida 12 de Octubre con Gabriela Mistral y la intersección con Gordillo.

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Actualmente, las cuadrillas trabajan en Lomas con el propósito de construir 19 nuevas rampas de accesibilidad en diferentes esquinas de la calle Laprida y sus cruces con San Martín, Azara, Bolívar, Penna, Olazábal, Tucumán y Posadas.

El objetivo de este plan es facilitar una movilidad segura y accesible a personas con discapacidad , adultos mayores , vecinos con movilidad reducida y familias con cochecitos de bebés. Durante el año pasado construyendo y arreglaron más de 200 rampas en distintos barrios.

Nuevas veredas en los barrios de Lomas de Zamora

En los barrios de Lomas también construyen nuevas veredas de hormigón para mejorar la circulación peatonal, favorecer la accesibilidad y el uso de espacios públicos.

En Albertina hay trabajos sobre Virgen de Itatí, desde Homero a Falucho, y anteriormente se completó la ejecución de 90 metros cuadrados de veredas en el frente del Centro de Jubilados "La Alegría de Vivir" ubicado sobre Itatí, entre Ricardo Palma y Machado.

Nuevas veredas en Albertina.

También hicieron obras en el frente del nuevo Centro de Formación Tecnológica de Banfield (Barceló 470) y en el Ecopunto de Fiorito, donde se ampliaron las veredas para mejorar la circulación y el acceso al predio.

A su vez, en Turdera finalizaron las tareas de reconstrucción de 370 metros cuadrados de veredas en el entorno del Club Alumni. La intervención abarcó las calles Agüero, entre San Lorenzo y Zapiola; San Lorenzo, entre Agüero y Suipacha; y Zapiola, entre Agüero y Suipacha, renovando sectores que presentaban un importante desgaste y mejorando las condiciones de circulación para peatones.