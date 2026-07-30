Avanzan las obras en Lomas para mejorar el drenaje, el tránsito y la conectividad

Para seguir mejorando la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos, el Municipio avanza con obras hídricas y de repavimentación en distintos barrios de Lomas de Zamora .

Los trabajos buscan optimizar la circulación en calles estratégicas, mejorar la conectividad entre las localidades y brindar una respuesta efectiva frente a las lluvias que se dan con mayor intensidad y frecuencia. En Santa Marta y Albertina finalizaron las obras sobre unas 40 cuadras delimitadas por las calles Eibar, O'Higgins, El Pampero e Iparraguirre, donde fortalecieron la red de desagües mediante la instalación de cañerías y la reconstrucción de zanjas.

También hicieron una limpieza profunda de los conductos existentes para incrementar su capacidad de drenaje y garantizar un mejor funcionamiento ante episodios de precipitaciones. El proyecto incluyó la construcción de nuevas veredas, sumideros y la adecuación de accesos domiciliarios.

Junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , en Llavallol avanzan los trabajos para incorporar 1.400 metros lineales de nuevas cañerías que serán claves para mejorar el drenaje durante los días de lluvia. También están reconstruyendo más de 2.300 metros cuadrados de pavimento en hormigón para mejorar el tránsito.

Las acciones se desarrollan en las calles Tupac Amaru y Melber hasta José Hernández; Doyhenard, entre Cuyo y 1° de Marzo; Melber, desde Sarratea a Doyhenard; y en Wright, Luján, Viera y Melber hasta Frías.

Nuevas obras de saneamiento hídrico en Fiorito

En el barrio El Paredón, de Fiorito, se está llevando adelante un proyecto de saneamiento hídrico para optimizar el drenaje pluvial, reducir los anegamientos y mejorar la calidad de vida de las familias.

La primera etapa de obras tiene lugar en la calle Esquel con la construcción de 240 metros de cañerías que se conectarán al sistema pluvial existente para conducir las aguas hacía la calle El Plumerillo y desde allí a la Estación de Bombeo de Fiorito.

También van a pavimentar casi 200 metros de calles, sumar cámaras de inspección, nuevos sumideros que permitirán incrementar la capacidad de captación del agua de lluvia y conexiones domiciliarias en los pasillos internos para garantizar el drenaje dentro del barrio.

Mientras que la segunda etapa de obras se desarrollará sobre la calle Reano con el objetivo de mejorar el sistema hídrica. También se va a construir un nuevo sistema de desagües en el pasillo central ubicado entre las calles Esquel y Reano.