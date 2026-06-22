lunes 22 de junio de 2026
Escribinos
22 de junio de 2026
Infraestructura urbana.

Con nuevas obras, Albertina mejora una de sus calles más transitadas

El Municipio avanza con los trabajos sobre Homero para fortalecer el sistema hídrico y mejorar el tránsito vehicular.

Homero es una calle que atraviesa Albertina, Lamadrid y Santa Marta.

Homero es una calle que atraviesa Albertina, Lamadrid y Santa Marta.

En la calle Homero, una de las más importantes de Albertina, el Municipio de Lomas de Zamora avanza con una obra clave y de gran escala para fortalecer el sistema hídrico y mejorar el tránsito vehicular.

En estos momentos se está desarrollando la tercera etapa del proyecto, que consiste en la reconstrucción del pavimento de hormigón en el cruce de Homero con Escobar. Las obras se extenderán sobre la rotonda, las bocacalles y un tramo del Boulevard Papa Francisco, dando continuidad a los trabajos de repavimentación ejecutados previamente sobre Homero.

Lee además
Las obras llevan un avance del 70%.
Puesta en valor.

Transforman la peatonal Laprida para que sea más cómoda y segura
En los últimos días se abrieron varios frentes de obra.
Infraestructura.

Más calles renovadas en Lomas: por dónde avanzan las obras de bacheo

Con la recuperación de más de 3 mil metros cuadrados de asfalto, los vecinos van a tener una circulación más fluida y segura por la calle que atraviesa las localidades de Albertina, Lamadrid y Santa Marta, y además tiene una importante zona comercial.

obras homero albertina3
Se van a recuperar más de 3 mil metros cuadrados de asfalto.

Se van a recuperar más de 3 mil metros cuadrados de asfalto.

La primera etapa del proyecto es una obra hídrica que ya está finalizada y tuvo la instalación de más de 150 metros de conductos pluviales sobre Homero, entre Elcano y Tartagal, la construcción de cuatro sumideros y cinco cámaras de inspección junto con la restauración del pavimento de hormigón.

Estas intervenciones, que van a mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias, forman parte de un plan integral que también tuvo un frente sobre Homero, entre Cafayate y Cañuelas.

Más árboles en el Boulevard Papa Francisco en Albertina

El Municipio avanza con el plan de forestación urbana en los barrios, donde se organizan plantaciones junto a vecinos e instituciones para mejorar el ambiente y disminuir la contaminación.

En el Boulevard Papa Francisco, que abarca a las localidades de Albertina y Lamadrid, sumaron nuevos árboles y además hablaron con los vecinos de la zona para ofrecerles plantar árboles en el frente de sus casas con el compromiso de que los rieguen.

Ubicado sobre Escobar y Terrada, en el boulevard hay juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de gimnasia, pérgolas y bancos. Antes era un basural que fue recuperado mediante acciones de pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED.

censo arboles lomas4
Nuevos árboles en el Boulevard Papa Francisco.

Nuevos árboles en el Boulevard Papa Francisco.

Temas
Seguí leyendo

Transforman la peatonal Laprida para que sea más cómoda y segura

Más calles renovadas en Lomas: por dónde avanzan las obras de bacheo

Más de 2.500 estudiantes de Lomas hicieron la Promesa a la Bandera en la Plaza Grigera

Crimen de Uma: confirmaron las condenas a perpetua para los asesinos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La campaña Lomas se suma al buen trato pasó por el centro de Lomas.
Sensibilización.

Lomas se movilizó para prevenir el abuso y maltrato hacia las personas mayores

Las más leídas

Te Puede Interesar

Facundo Medina fue clave en el triunfo de la Selección Argentina.
Afilado.

Qué posteó Facundo Medina tras el triunfo de la Selección Argentina