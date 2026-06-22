Con nuevas obras, Albertina mejora una de sus calles más transitadas

En la calle Homero , una de las más importantes de Albertina , el Municipio de Lomas de Zamora avanza con una obra clave y de gran escala para fortalecer el sistema hídrico y mejorar el tránsito vehicular .

En estos momentos se está desarrollando la tercera etapa del proyecto, que consiste en la reconstrucción del pavimento de hormigón en el cruce de Homero con Escobar. Las obras se extenderán sobre la rotonda, las bocacalles y un tramo del Boulevard Papa Francisco , dando continuidad a los trabajos de repavimentación ejecutados previamente sobre Homero.

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Con la recuperación de más de 3 mil metros cuadrados de asfalto, los vecinos van a tener una circulación más fluida y segura por la calle que atraviesa las localidades de Albertina, Lamadrid y Santa Marta , y además tiene una importante zona comercial .

La primera etapa del proyecto es una obra hídrica que ya está finalizada y tuvo la instalación de más de 150 metros de conductos pluviales sobre Homero, entre Elcano y Tartagal, la construcción de cuatro sumideros y cinco cámaras de inspección junto con la restauración del pavimento de hormigón.

Estas intervenciones, que van a mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias, forman parte de un plan integral que también tuvo un frente sobre Homero, entre Cafayate y Cañuelas.

Más árboles en el Boulevard Papa Francisco en Albertina

El Municipio avanza con el plan de forestación urbana en los barrios, donde se organizan plantaciones junto a vecinos e instituciones para mejorar el ambiente y disminuir la contaminación.

En el Boulevard Papa Francisco, que abarca a las localidades de Albertina y Lamadrid, sumaron nuevos árboles y además hablaron con los vecinos de la zona para ofrecerles plantar árboles en el frente de sus casas con el compromiso de que los rieguen.

Ubicado sobre Escobar y Terrada, en el boulevard hay juegos infantiles, canchas deportivas (fútbol-tenis, vóley, básquet y tejo), aparatos de gimnasia, pérgolas y bancos. Antes era un basural que fue recuperado mediante acciones de pavimentación, construcción de veredas, tendido subterráneo de servicios e instalación de nuevas columnas de alumbrado con tecnología LED.