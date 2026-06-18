jueves 18 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
Puesta en valor.

Transforman la peatonal Laprida de Lomas para que sea más cómoda y segura

El Municipio avanza con las obras de remodelación para potenciar la actividad comercial y sumar árboles, luces, canteros y asientos.

Las obras llevan un avance del 70%.

Las obras llevan un avance del 70%.

La peatonal Laprida es parte de la identidad cotidiana de Lomas de Zamora. Entre vidrieras, galerías y locales gastronómicos, sus cuadras concentran un movimiento constante que la convierten en uno de los espacios tradicionales de la ciudad. Desde el Municipio la están remodelando con el objetivo de potenciar la actividad comercial y darles nuevas comodidades a los vecinos.

El proyecto junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca modernizar toda la peatonal para que sea más confortable, accesible, segura y amigable con el ambiente. Mientras se desarrollan las obras, que llevan un avance del 70%, las personas que pasan por la zona ya ven varios cambios como más árboles, plantas, nuevos canteros y asientos. "Pasó siempre por acá cuando bajo del tren y veo que está quedando más linda. Me gusta que hayan puesto lugares para sentarse", comentó Mariano Cejas, vecino de Banfield.

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El objetivo es que la peatonal sea m&aacute;s c&oacute;moda, segura y amigable con el ambiente.

El objetivo es que la peatonal sea más cómoda, segura y amigable con el ambiente.

En las 4 cuadras de Laprida y sus cruces con Italia, España y Meeks están haciendo 4 mil metros cuadrados de nuevas veredas con baldosas y bloques intertrabados. También van a sumar pérgolas, bicicleteros, bebederos, 500 metros cuadrados de espacios verdes, 25 árboles y distintas especies nativas que contribuirán a mejorar el entorno y favorecerán la absorción del agua de lluvia.

La peatonal tendrá además un nuevo sistema de iluminación con cableado subterráneo y luces de última generación, cámaras de seguridad, puntos de reciclaje y cestos de residuos. A su vez, se están mejorando los accesos para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia cuando sea necesario.

Cómo se desarrollan los trabajos en la peatonal Laprida

Las obras en la peatonal se llevan a cabo de manera simultánea en distintos sectores. Entre República del Líbano y Meeks ya están finalizadas y abiertas por completo a la circulación. Mientras que entre Meeks y España terminaron el primer tramo y trabajan con la colocación de baldosas, rejillas y fajas de hormigón.

Por su parte, entre España e Italia también ya hay un sector completo y en estos momentos construyen los canteros en el área restante. Y en la cuadra entre Italia e Hipólito Yrigoyen se avanzó con la colocación de baldosas, canteros y ahora se trabaja en la instalación de bloques.

En las últimas semanas también hicieron de repavimentación tanto en Meeks como en España con el objetivo de mejorar el tránsito y la circulación. Mientras se desarrollan las obras, los comercios de la peatonal siguen atendiendo al público.

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Los trabajos se llevan a cabo de manera simult&aacute;nea en distintos sectores.

Los trabajos se llevan a cabo de manera simultánea en distintos sectores.

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