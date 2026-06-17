Controlan en Lomas la salud visual y entregan anteojos sin costo

En las escuelas de Lomas de Zamora hacen controles oftalmológicos para detectar patologías visuales y promover el cuidado de la salud. A los alumnos también les dan anteojos de forma gratuita, garantizando mejores condiciones de aprendizaje.
En las escuelas organizan operativos oftalmológicos para garantizar que los alumnos tengan buenas condiciones de aprendizaje.
En las escuelas de Lomas de Zamora hacen controles oftalmológicos para detectar patologías visuales y promover el cuidado de la salud. A los alumnos también les dan anteojos de forma gratuita, garantizando mejores condiciones de aprendizaje.
El programa "Ver para Aprender" llegó a la Escuela Primaria de Adultos N°704 de Temperley a través de una jornada organizada por el Municipio junto a la Fundación Banco Provincia y el Ministerio de Salud bonaerense. Los profesionales realizaron chequeos para comprobar si los alumnos tenían dificultades en la vista y evaluaciones oftalmológicas a los que presentaban agudeza visual disminuida.
El operativo se completó con la entrega gratuita de anteojos a los estudiantes, quienes pudieron elegir tanto el color como el marco. Más de 600 alumnos ya recibieron sus lentes a través del programa "Ver para Aprender", que también llegó al Hospital Esteves con el objetivo de acompañar a 75 mujeres con chequeos, derivaciones y nuevos anteojos para darles más autonomía y facilidades para hacer sus actividades y talleres.
Mientras que a través del Programa de Salud Escolar ya alcanzaron a más de 500 estudiantes de 1º grado con controles médicos y atención integral. La iniciativa en conjunto con la Provincia llegó en lo que va del año a 22 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.
En el predio de 12 de Octubre y Las Heras funciona el Hospital Oftalmológico del Municipio, donde hay atención por guardia las 24 horas y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.
"Trabajando en una obra se me clavó un metal en el ojo. Inmediatamente vine al hospital y me atendieron muy rápido, me hicieron una cirugía y salvaron mi ojo así que estoy muy agradecido a toda la gente que me atendió", destacó Máximo, un vecino que estuvo a punto de perder la vista y fue operado de urgencia.
Dentro del mismo predio también está el Hospital Odontológico, que tiene guardia y varias especialidades. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.