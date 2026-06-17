Controlan en Lomas la salud visual y entregan anteojos sin costo

En las escuelas de Lomas de Zamora hacen controles oftalmológicos para detectar patologías visuales y promover el cuidado de la salud . A los alumnos también les dan anteojos de forma gratuita, garantizando mejores condiciones de aprendizaje.

El programa "Ver para Aprender" llegó a la Escuela Primaria de Adultos N°704 de Temperley a través de una jornada organizada por el Municipio junto a la Fundación Banco Provincia y el Ministerio de Salud bonaerense . Los profesionales realizaron chequeos para comprobar si los alumnos tenían dificultades en la vista y evaluaciones oftalmológicas a los que presentaban agudeza visual disminuida.

El operativo se completó con la entrega gratuita de anteojos a los estudiantes, quienes pudieron elegir tanto el color como el marco. Más de 600 alumnos ya recibieron sus lentes a través del programa "Ver para Aprender" , que también llegó al Hospital Esteves con el objetivo de acompañar a 75 mujeres con chequeos, derivaciones y nuevos anteojos para darles más autonomía y facilidades para hacer sus actividades y talleres.

Mientras que a través del Programa de Salud Escolar ya alcanzaron a más de 500 estudiantes de 1º grado con controles médicos y atención integral. La iniciativa en conjunto con la Provincia llegó en lo que va del año a 22 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.

Guardia y estudios en el Hospital Oftalmológico de Lomas de Zamora

En el predio de 12 de Octubre y Las Heras funciona el Hospital Oftalmológico del Municipio, donde hay atención por guardia las 24 horas y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.

"Trabajando en una obra se me clavó un metal en el ojo. Inmediatamente vine al hospital y me atendieron muy rápido, me hicieron una cirugía y salvaron mi ojo así que estoy muy agradecido a toda la gente que me atendió", destacó Máximo, un vecino que estuvo a punto de perder la vista y fue operado de urgencia.

Dentro del mismo predio también está el Hospital Odontológico, que tiene guardia y varias especialidades. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.