miércoles 17 de junio de 2026
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16 de junio de 2026
Salud.

La reconocida Clínica 2 de Abril de Lomas de Zamora anunció su cierre: los motivos

La Clínica 2 de Abril, ubicada en Molina Arrotea 2499, clausuró sus servicios y emitió un comunicado para sus pacientes.

Sanatorio del parque (Clínica Privada 2 de Abril) anunció su cierre

Sanatorio del parque (Clínica Privada 2 de Abril) anunció su cierre

El Sanatorio Del Parque (Clínica Privada 2 de Abril S.A), ubicada en Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora, anunció el cierre temporal de sus puertas, explicó que la decisión se debe a "la falta de pago de las prestaciones médicas brindadas desde diciembre de 2025 hasta la actualidad" del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Desde la institución, que funciona hace más de 40 años, detallaron que trabajan hace 18 años con PAMI y que ante la falta de pago iniciaron un "proceso de reconversión institucional con el objetivo de preservar la continuidad de nuestros servicios, garantizar la sustentabilidad de la institución y proteger las fuentes de trabajo de quienes forman parte de nuestro equipo de salud".

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Comunicado oficial de la Clinica 2 de Abril

La medida comenzó a partir de las 00:00 horas del sábado 13 de junio, desde su cuenta oficial de Instagram señalaron que saben "el impacto que esta situación genera en nuestros pacientes, trabajadores, proveedores y en toda la comunidad que nos acompaña desde hace tantos años".

Y subrayaron que por esa razón trabajaran con "responsabilidad y compromiso para generar las condiciones que les permitan reabrir nuestras puertas en el menor plazo posible y retomar plenamente nuestra tarea asistencial".

Para cerrar desde la Clínica Privada agradecieron a sus pacientes, trabajadores y a toda la comunidad "por la comprensión y el acompañamiento en este momento tan difícil". E indicaron que seguirán informado cada novedad desde sus canales oficiales.

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