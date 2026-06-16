La reconocida Clínica 2 de Abril de Lomas de Zamora anunció su cierre: los motivos

El Sanatorio Del Parque (Clínica Privada 2 de Abril S.A) , ubicada en Molina Arrotea 2499, Lomas de Zamora, anunció el cierre temporal de sus puertas, explicó que la decisión se debe a "la falta de pago de las prestaciones médicas brindadas desde diciembre de 2025 hasta la actualidad" del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Desde la institución, que funciona hace más de 40 años, detallaron que trabajan hace 18 años con PAMI y que ante la falta de pago iniciaron un "proceso de reconversión institucional con el objetivo de preservar la continuidad de nuestros servicios, garantizar la sustentabilidad de la institución y proteger las fuentes de trabajo de quienes forman parte de nuestro equipo de salud".

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La medida comenzó a partir de las 00:00 horas del sábado 13 de junio, desde su cuenta oficial de Instagram señalaron que saben "el impacto que esta situación genera en nuestros pacientes, trabajadores, proveedores y en toda la comunidad que nos acompaña desde hace tantos años".

Y subrayaron que por esa razón trabajaran con "responsabilidad y compromiso para generar las condiciones que les permitan reabrir nuestras puertas en el menor plazo posible y retomar plenamente nuestra tarea asistencial".

Para cerrar desde la Clínica Privada agradecieron a sus pacientes, trabajadores y a toda la comunidad "por la comprensión y el acompañamiento en este momento tan difícil". E indicaron que seguirán informado cada novedad desde sus canales oficiales.