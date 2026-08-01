El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora otorgó una mención especial a los cocineros voluntarios

Los 50 cocineros que se encargaron de cocinar para todos los vecinos de Lomas en las fiestas patrias de manera voluntaria recibieron un merecido reconocimiento en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lomas de Zamora gracias a la iniciativa de la concejal de Fuerza Patria, Roxana Clemente que fue quien presentó la idea en el recinto.

La iniciativa nació hace tres años cuando le propusieron al vecino y cocinero de Banfield, Antonio Massuh que se encargue de elaborar un gran locro masivo para la comunidad y aceptó el desafío que año a año obtuvo un gran crecimiento en cada fecha patria. "Era un momento complicado donde queríamos hacer llegar un plato caliente a los vecinos y fue así que arrancó el proyecto que comenzó con unas 20 ollas y este año se pudo llegar a las 50", detalló el encargado de la iniciativa.

Cada fecha patria Massuh es el encargado de coordinar la receta junto a los cocineros que se suman de forma voluntaria. "Lo que hacemos es para el 25 de Mayo es un gran locro y para el 9 de Julio preparamos guiso de lentejas", especificó el cocinero.

La primera vez que se realizó el proyecto, se brindaron unas 4 mil porciones y esa cantidad fue creciendo año a año. "Como en esa primera oportunidad salió muy bien, se repitió para el 9 de Julio y luego ya se fue instalando", recordó el coordinador.

Actualmente participan cocineros voluntarios que además son referentes barriales que en sus lugares elaboran este tipo de ollas solidarias para los vecinos. "Se creó un excelente grupo así que este reconocimiento es fundamental para nosotros para seguir creciendo y continuar cada año llevando ese plato caliente a tantas personas que se acercan", dijo el cocinero de Banfield.

El reconocimiento en Lomas de Zamora gracias al Concejo Deliberante

Con el objetivo de resaltar la labor de los 50 cocineros que ponen a disposición su tiempo y talento para la cocina es que en el recinto del Honorable Concejo Deliberante se entregó el reconocimiento por la labor social y solidaria que realizan.

El logro es más que destacable porque para Lomas era la primera vez que se hacía algo así tan grande, masivo para llegar a entregar tantas porciones. "Durante la entrega del reconocimiento agradecimos a la gente de Desarrollo Social, a la secretaría de Gobierno, al intendente Federico Otermín, a Daniela Villar, Adrián Santarelli y Pablo Portel por ser parte fundamental para llevar adelante este lindo proyecto que se logra en equipo", recalcó Massuh que publica este tipo de labor y todo lo que hace en su cuenta de Instagram: @elcocinerodelamor.ok

El trabajo durante las últimas fiestas patrias

Más de 10 mil porciones de locro es lo que se entregó en el último 25 de Mayo en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora. "Al principio fue difícil coordinar todo este trabajo con los cocineros porque se trabaja antes, durante y después de cada fiesta patria por lo que es fundamental que todo este coordinado, pero ahora tenemos un gran equipo que seguramente irá por más", explicó la cabeza de dicho proyecto que requiere de litros de agua y kilos de comida.

En tanto, en el último 9 de Julio trabajaron 150 cocineros que se distribuyeron tres de ellos por cada una de las 50 ollas donde se elaboró un gran guiso de lentejas.

Durante la jornada en el HCD cada cocinero que participa de este proyecto se mostró emocionado porque se trata de una labor social muy importante para cada uno de ellos. "En momentos de crisis es fundamental el aporte de un plato de comida nutritivo y a eso apuntamos", detallaron.