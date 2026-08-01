La historia familiar detrás de la Biblioteca Popular Antonio Mentruyt, un símbolo de época en Lomas.

El 1° de agosto de 1913 quedó grabado en la historia de Lomas de Zamora. Ese día nació la Biblioteca Popular Antonio Mentruyt , una institución que, más de un siglo después, continúa siendo un símbolo de la cultura, la educación y el acceso al conocimiento en el distrito.

La creación de la biblioteca fue impulsada por Antonio Mentruyt, un hombre que dedicó su vida a promover la enseñanza y que dejó una marca profunda en la historia de Lomas. Su legado, sin embargo, comenzó mucho antes y está íntimamente ligado a la llegada de su familia desde Europa.

Los Mentruyt tienen sus raíces en Andorra, el pequeño principado ubicado entre España y Francia, en los Pirineos. El apellido proviene de "Mentruit", una palabra de origen godo que significa "hombre libre".

La creación de la biblioteca fue impulsada por Antonio Mentruyt, un hombre que dedicó su vida a promover la enseñanza.

El primero de la familia en establecerse en Argentina fue Antonio Juan Francisco Mentruit, nacido en Andorra en 1836. Llegó al país durante el siglo XIX, se casó con Julia Obertan y tuvieron un hijo, Antonio (quien fundó la biblioteca), que se casó con Josefa Peña en 1861 y formó una familia de once hijos.

En 1893 los Mentruyt se instalaron en Lomas de Zamora. Primero vivieron en Brown 11 y, seis años más tarde, adquirieron la emblemática casa quinta de Brown 18, frente a la estación ferroviaria. El terreno, de 22 metros de frente por 100 de fondo, llegaba hasta la calle Pozos y se transformó en el corazón de la vida familiar.

El terreno, de 22 metros de frente por 100 de fondo, llegaba hasta la calle Pozos y se transformó en el corazón de la vida familiar.

El hombre que impulsó la educación lomense

Antonio Mentruyt, hijo, nació en Cañuelas en 1863. Aunque no era docente de formación, dedicó su vida a fortalecer la educación pública y popular.

El 12 de mayo de 1900 fundó la Sociedad Popular de Educación de Lomas de Zamora, creada con el objetivo de promover la enseñanza y sostener un Instituto Popular Modelo. Con el paso del tiempo, esa institución daría origen a la actual Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt.

En abril de 1912, el Instituto Popular Modelo pasó a depender del Consejo Nacional de Educación y se transformó oficialmente en la Escuela Normal. Sin embargo, el proyecto educativo siguió creciendo con una nueva iniciativa.

El 1° de agosto de 1913 nació la Biblioteca Popular Antonio Mentruyt, concebida como un espacio abierto para acercar los libros, la lectura y el conocimiento a toda la comunidad.

Años más tarde, a comienzos de 1931, quedó inaugurado el edificio que actualmente ocupa la institución, mientras que el tradicional Salón de Actos abrió sus puertas el 9 de julio de 1937.

A 113 años de la fundación de la biblioteca que lleva su nombre, la historia de Antonio Mentruyt sigue viva en Lomas de Zamora.

Un legado que continúa

La influencia de la familia no terminó con Antonio Mentruyt. Sus descendientes mantuvieron durante años la histórica Librería Mentruyt, que abasteció de libros y material escolar a establecimientos educativos de distintos puntos del país.

Carlos Alberto Mentruyt fundó en 1936 un colegio que continúa funcionando como institución secundaria privada, mientras que Laura Mentruyt dedicó toda su vida a la docencia.

En los últimos años, además, Otilia Mentruyt retomó el legado familiar al reactivar la Editorial Mentruyt.

A 113 años de la fundación de la biblioteca que lleva su nombre, la historia de Antonio Mentruyt sigue viva en Lomas de Zamora. Su obra trascendió generaciones y convirtió a una familia llegada desde Andorra en uno de los grandes pilares del desarrollo educativo y cultural del distrito.