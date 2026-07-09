Lomas tuvo su gran guiso patrio con el trabajo solidario de 150 cocineros

El aroma y el sabor de la cocina tradicional tuvieron su protagonismo en los festejos del 9 de julio en Lomas de Zamora . En medio de las actividades organizadas por el Municipio , vecinos y vecinas pudieron comer un guiso patrio elaborado especialmente para la ocasión por 150 cocineros.

Desde las 8 de la mañana, las cocineras y cocineros pertenecientes a instituciones de distintos barrios se juntaron en la Plaza Grigera para encender las ollas y hacer un guiso de lentejas. "Son 50 ollas y 3 cocineros distribuidos en cada olla para tener una buena organización. Con la situación económica que estamos atravesando, esto es una ayuda para la gente que viene a pasar una tarde linda y disfrutar de una fiesta popular ", expresó Marcela, una de las cocineras que le puso amor y solidaridad a la jornada patriótica.

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Al guiso de lentejas lo acompañaron con cebolla, morrón, zapallo, panceta, carne y chorizo colorado. A lo largo de tarde, se armaron larga filas de personas que esperaron con entusiasmo su porción de este clásico plato argentino. "Está riquísimo y muy bien hecho. Me parece espectacular que hagan esto y felicito a las cocineras y al Municipio por darnos algo rico en este día especial", destacó Rubén Santoro, un vecino de Llavallol mientras saboreaba su guiso patrio.

En un contexto económico duro para un montón de gente, la iniciativa toma aún más relevancia y pone en valor la solidaridad, la empatía y la importancia de acompañar a quienes más lo necesitan . "La gente la está pasando mal y muchos estuvieron una hora haciendo la cola para llevarse una porción, especialmente personas mayores que se acercan con un tupper. Nosotros venimos de corazón y lo hacemos con mucho cariño para todos los vecinos", remarcó la cocinera Marcela.

Un guiso de lentejas con cebolla, morrón, zapallo, panceta, carne y chorizo colorado.

"Me encantó el guiso, hubo que esperar un poco porque hay un montón de gente haciendo la fila. Le doy las gracias al Municipio por acompañarnos en estos tiempos difíciles y armar un festejo tan lindo", señaló Elsa Maidana, vecina de Fiorito.

Un 9 de julio con clima mundialista en Lomas

Miles de vecinos participaron de los festejos por el Día de la Independencia en Lomas. El encuentro organizado por el Municipio incluyó música, baile, un gran guiso patrio y estuvo atravesado por el clima mundialista.

En la Plaza Grigera hicieron un espectacular banderazo por la Independencia y la Selección. Al ritmo de bombos y platillos, los vecinos alentaron a la Scaloneta que ya está entre los 8 mejores del Mundial y el sábado irá en busca de un nuevo triunfo histórico ante Suiza.

Uno de los momentos emocionantes del festejo fue la entonación del Himno Nacional con más de 300 artistas locales en el escenario, que luego cantaron canciones de Los Redondos para homenajear al Indio Solari. Mientras que el cierre estuvo a cargo de Orellana Lucca, el reconocido dúo santiagueño integrado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca quienes dieron un gran show a puro folklore e hicieron bailar a los vecinos.