Lomas: ante la ola de frío, fortalecen la asistencia a personas en situación de calle

Por tercer año consecutivo, en Lomas de Zamora se están haciendo operativos para asistir a personas en situación de calle mediante un trabajo coordinado por el Municipio junto a organizaciones locales .

Lomas Abriga es el nombre del programa que se activa frente a las olas de frío y llega a todas las localidades de la ciudad. "Los operativos los activamos cuando hay una alerta meteorológica de 3 días consecutivos de temperaturas mínimas de 5° o menos, y este año tomamos la decisión de expandir su alcance con 3 esquemas de monitoreo y recorridas.

El primer día de alerta meteorológica salimos en horario nocturno a recorrer los distintos barrios para que las personas en situación de calle tengan los insumos necesarios como abrigos, frazadas y algo caliente para pasar la noche, y también corroboramos que no tengan hipotermia ni ningún problema de salud que requiera asistencia", expresó la directora de Organización Comunitaria, Micaela Sánchez.

En el segundo día de la ola de frío se llevan a cabo jornadas de cocina comunitaria con el objetivo de preparar viandas y dividir la ropa para luego entregarlas por la noche a las personas que están en situación de calle. Además de llevarles un plato de comida caliente, en las recorridas comparten un momento de charla para conocer sus necesidades y que se sientan acompañadas.

"Y en el tercer día hacemos un operativo matutino de control junto con Defensa Civil y Seguridad donde puntualizamos en la población que tiene riesgo de vida como adultos mayores, personas con algún padecimiento de salud mental y con consumo problemático grave de alcohol, que es uno de los principales factores de riego para la hipotermia", contó Sánchez, quien agregó: "También estamos trabajando mucho con los directores de los Centros de Gestión Municipal (CGM) para hacer intervenciones de las situaciones que relevamos en cada recorrida".

Por la noche se hacen las recorridas para brindar asistencia en los barrios.

El área de Organización Comunitaria tiene censadas a 190 personas que están en situación de calle en Lomas y reciben acompañamiento permanente. "En las recorridas asistimos a unas 100 personas porque hay gente que se va a otras localidades, personas que consiguen un amigo o familiar que los aloja por algunos días en su casa o gente que con una changuita hace unos pesos y se alquila una habitación para pasar la noche", detalló la directora.

Hay muchas personas que terminan en la calle por problemas económicos y otras por consumo problemático de drogas (especialmente varones). "Estamos viendo gente que no puede pagar el alquiler, personas con discapacidad que se quedaron sin su pensión contributiva por invalidez laboral y mucha gente que por primera vez se queda en la calle y está muy asustada por la situación", indicó Micaela.

Un programa que apuesta a la solidaridad en Lomas

Uno de los objetivos de Lomas Abriga es invitar a vecinos, instituciones y organizaciones que tengan ganas de participar de este programa solidario. En el Instagram de Comunidad Lomas publican los días de operativo para los interesados en sumarse a cocinar, armar las viandas y hacer las recorridas por los barrios.

Organizaciones como Aconcagua y la Cruz Roja forman parte de la iniciativa que el año pasado tuvo 14 operativos y una gran cena de Navidad en la Plaza Grigera para más de 150 personas en situación de calle que disfrutaron de un encuentro que incluyó espacios de recreación para niñeces, postas de salud, shows de música y torneos de truco.