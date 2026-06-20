En Lomas de Zamora entregaron kits de invierno gracias a un proyecto solidario de la Cruz Roja

Con la llegada del frío, los voluntarios del área Personas en Situación y Riesgo de Calle de la Cruz Roja , filial Lomas de Zamora , refuerzan su actividad en las recorridas nocturnas. Cada quince días recorren distintos espacios y además entregan kits de invierno para las personas en situación de calle.

Los viernes salen a la calle en el marco del Proyecto Elijo Ayudar, aunque en épocas de mayor necesidad aumentan la frecuencia de las salidas o desarrollan actividades especiales para acompañar a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

"Durante las recorridas buscamos generar vínculos de confianza, acompañar, escuchar y estar presentes. Compartimos momentos importantes, como festejos de cumpleaños, y procuramos brindar contención emocional. Nuestro objetivo no es solamente abrigar el cuerpo, sino también el corazón", comentó Micaela Ayelen Tenti que es una de las voluntarias y también referente del área de Personas en Situación de Calle del programa Elijo Ayudar.

Las salidas que realiza el equipo de voluntarios son entre las 19 y las 22, aunque la duración depende de la cantidad de personas con las que se vayan encontrando y de las necesidades que surjan durante el recorrido. "En nuestra última salida, por ejemplo, finalizamos cerca de la medianoche", contó Tenti.

Respecto a los recorridos que hacen especificó: "Contamos con dos recorridos principales: una base ubicada en Plaza Grigera y una recorrida que se extiende hasta el Hospital Gandulfo. Caminamos identificando personas que puedan necesitar atención de primeros auxilios, apoyo emocional, una bebida caliente, sopa o una colación".

Otro dato no menor que informaron los voluntarios que están en las calles asistiendo es que en los últimos meses observaron un aumento significativo de personas que se encuentran recientemente en situación de calle. "También registramos una creciente demanda de atención de lesiones en los pies, una problemática frecuente en quienes pasan gran parte de sus días y noches caminando o expuestos a las inclemencias del tiempo", comentó la voluntaria.

El trabajo en conjunto que afianza redes solidarias

Además, del acompañamiento directo, el proyecto trabaja en conjunto conformando redes solidarias con otras organizaciones y con la Dirección de Organización Comunitaria (DOC). "Esto es fundamental para acercar a cada persona los recursos y ayuda que necesita. También nos capacitamos en diferentes problemáticas, como violencia por razones de género", afirmó la referente del área.

Estar en contacto permanente con las personas que viven en las calles es conocer sus historias y acompañarlos. "Algunas problemáticas tienen finales felices, otras continúan en proceso, pero seguimos presente en cada paso sin rendirnos. Salimos a la calle haya frío, calor, lluvia o heladas, porque entendemos que la necesidad no espera", aclaró Tenti poniendo el foco en que las recorridas se hacen todo el año.

La entrega de kit de invierno

Durante algunas de las recorridas de emergencia que realizaron este año, se entregaron 93 kit de invierno. "Este año, junto al área de Gestión del Riesgo, también realizamos recorridas de emergencia, durante las cuales entregamos medias a personas en situación de calle", detallaron desde el equipo de voluntarios.

Sobre los kits de invierno contaron que incluyeron: cinco pares de zoquetes, un par de medias gruesas, una frazada de polar, un cuello polar, guantes y un termo para conservar bebidas calientes.

Lo que ofrecen los voluntarios es contención, apoyo emocional, afecto y cuidados básicos de primeros auxilios a quienes más lo necesitan. "Sabemos que sólo eso no resuelve todos los problemas, por eso los voluntarios nos esforzamos para armar los kits y asegurarnos que les lleguen a los más vulnerables", recalcaron y afirmaron que tienen más kits para entregar.

Embed - Cruz Roja Argentina - Lomas de Zamora on Instagram: "Comienzan las noches de frío, salimos una vez más a acompañar a quienes más lo necesitan. Entregamos 93 kits de invierno, además de pizzetas e infusiones calientes a personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle. También realizamos atenciones de primeros auxilios, escucha activa y apoyo psicosocial, porque acompañar es mucho más que brindar abrigo. Todos podemos ayudar. Si vos también querés generar un impacto en tu comunidad, te esperamos para sumarte al voluntariado en el programa Elijo Ayudar." View this post on Instagram

Para sumar voluntarios

Los que quieran formar parte de esta proyecto solidario pueden hacerlo porque están en plena renovación del ingreso al voluntariado. La propuesta apunta a crear nuevos espacios de aprendizaje y un recorrido pensado para acompañar al ingresante desde el primer día. Por eso, abren una nueva convocatoria para sumar personas con ganas de ayudar en el Voluntariado de Cruz Roja Argentina Filial Lomas de Zamora.

La primera reunión será el 4 de julio y quienes quieran asistir y formar parte de nuestro voluntariado, hay que dejar un comentario o enviar un mensaje privado para que los responsables del sector se pongan en contacto.

"Los esperamos para aprender, crecer y ayudar juntos", pidieron. Para dejar el mensaje en: @cruzrojalomas