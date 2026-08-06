Facundo Medina continuará en Europa, pero cambia de club

Facundo Medina deja Francia y llega a Alemania. Tras su buen Mundial 2026 con la Selección Argentina , el oriundo de Lomas de Zamora continuará en Europa. Pega el salto de la Ligue1 a la Bundesliga. En este mercado de pases , su nuevo club será Bayer Leverkusen.

Durante el Mundial 2026 , fue titular frente a Argelia, Austria –por la lesión de Nicolás Tagliafico - y Cabo Verde; mientras que sumó minutos con Egipto y en la final con España. No tuvo participación contra Jordania, Suiza e Inglaterra.

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En el transcurso y también después de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el nombre de Facundo Medina llegó a los pasillos del estadio Monumental. River Plate invirtió millones de dólares en este mercado de pases y uno de los apuntados era el central/lateral izquierdo de la Selección Argentina.

Sin embargo, la decisión del futbolista de Villa Fiorito estaba clara. Su objetivo era continuar progresando en el Viejo Continente. Luego de una temporada en el Lens, Facundo Medina pasó al Olympique de Marsella , con el que tenía contrato hasta el 30 de junio. Finalmente, el club desembolsó 18 millones de euros para asegurarse al argentino hasta junio de 2030.

Leverkusen presionó y se lo llevó

Pero, el futuro inmediato le guardaba una sorpresa. El Bayer Leverkusen hizo una primera oferta que no convenció. Pero, aceleró y en un nuevo intento logró que el Olympique de Marsella aceptara las condiciones y una vez que Facundo Medina termine sus vacaciones firmará un contrato por cinco temporadas.

El medio francés L’Equipe informó que el pase se desglosa en 23 millones de euros y otros dos millones en variables. La institución marsellesa lo considera una venta clave para sus finanzas.

Facundo Medina compartirá plantel con otro integrante de la Selección Argentina, el volante Exequiel Palacios, que llegó a Bayer Leverkusen en noviembre de 2019 y fue campeón en 2024 de la Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania. También jugará con otro compatriota, el mediocampista Ezequiel Fernández arribado en septiembre de 2025.

Otros argentinos con pasado por el club con sede en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, son Diego Placente (DT de las juveniles argentinas), Lucas Alario, Emiliano Buendía, Claudio Echeverri y Alejo Sarco.