Nicolás Tagliafico se pierde el debut y el lomense Facundo Medina sería su reemplazo

Una muy mala noticia terminó de confirmarse este viernes, ya que ante los rumores lo peor sucedió: Nicolás Tagliafico sufrió una pequeña distensión muscular en la pierna izquierda y no podrá estar presente en el estreno de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo martes en Kansas City.

La noticia revolucionó la concentración Argentina, ya que se trata de una baja sensible en el lateral izquierdo, donde Lionel Scaloni no cuenta con demasiadas alternativas. Lo concreto es que Nicolás Tagliafico quedó oficialmente descartado para el debut mundialista del próximo martes ante Argelia.

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Aunque en un principio el panorama era más optimista y se creía que el defensor arrastraba una sobrecarga muscular, los estudios médicos de control terminaron por ratificar la ruptura microfibrilar. La lesión se originó el sábado pasado durante el encuentro amistoso frente a Honduras, compromiso en el que el ex lateral izquierdo de Banfield disputó únicamente los primeros 45 minutos antes de ser reemplazado.

Los especialistas estiman que el habitual titular de la Albiceleste tendrá una baja mínima de dos semanas. Esto significa que se perderá los partidos ante Argelia y Austria , quedando bajo estricta observación médica para determinar si podrá sumar minutos en el cierre del Grupo G contra Jordania.

A pesar del panorama adverso, Scaloni tomó la firme decisión de mantenerlo dentro de la lista de 26 convocados. El cuerpo técnico confía en su experiencia y apuesta a una rápida evolución que le permita reincorporarse al equipo para los octavos de final.

Tagliafico está próximo a cumplir ya una semana de la distensión y desde el cuerpo médico de la Albiceleste explican que es un músculo fácil de recuperar (es el que está por debajo del gemelo). Además, que por tratarse de una lesión leve, no requiere mucho tiempo de rehabilitación.

facundo medina El lomense Facundo Medina asoma como el reemplazante de Tagliafico.

El lomese Facundo Medina pica en punta para ser su reemplazante

Con este panorama, Facundo Medina, nacido en Villa Fiorito, tiene muchas chances de ser el que lo suplante en el estreno ante Argelia. El futbolista del Olympique de Marsella es central, pero suele jugar como stopper en su equipo. Sin embargo, ha desempeñado esa función en cinco oportunidades la última temporada y Scaloni también lo ha utilizado allí.

Otras opciones son las de Lisandro Martínez, el zaguero central del Manchester United que se destaca por su polifuncionalidad, lo cual le permite correrse al lateral para aportar marca y una salida limpia.

Por último, Valentín Barco representa la alternativa más audaz, ya que el joven futbolista ofrece un perfil marcadamente ofensivo, ideal si Argentina necesita romper líneas y generar profundidad por el carril izquierdo frente a un rival replegado.