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9 de junio de 2026
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Ulises Bueno lanzó la canción para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Ulises Bueno presentó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Ulises Bueno presentó su tema de la Selección Argentina.&nbsp;

Ulises Bueno presentó su tema de la Selección Argentina. 

"Gracias por la magia, la pasión y la garra. Que hoy sea una fiesta, que el arco se abra. Que suene Argentina sin parar de cantar, hasta que el cielo nos vuelva a escuchar", comienza la canción. Ulises Bueno realizó una presentación gratuita y utilizó esas imágenes en el videoclip de "Scaloneta Mundial".

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En las imágenes se ve a Ulises Bueno y su banda cantando con el Obelisco de fondo, alternándose en el montaje con los momentos más destacados de la Selección Argentina durante Qatar 2022, videos de archivo de los festejos en todo el país tras la obtención de la tercera Copa Mundial e imágenes de entrenamientos de la Selección Argentina.

Una canción para la Selección Argentina

El tema, que fue señalado por la AFA como el oficial para alentar a Argentina en la próxima Copa del Mundo, contiene referencias directas al capitán de la albiceleste, Lionel Messi, y también menciona a Diego Armando Maradona.

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El anuncio de “Scaloneta Mundial” se hizo a través de las cuentas oficiales de Ulises Bueno y la AFA, acompañado de un video en el que el entrenador Lionel Scaloni completa un álbum de figuritas del Mundial hasta encontrar una del propio cantante cordobés.

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