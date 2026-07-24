Invitan a participar de una olla popular en Temperley: "La salida es colectiva"

El domingo en Temperley realizarán una olla popular y piden donaciones.

En pocas palabras Olla popular: La Asamblea Vecinal de Temperley realizará su segunda olla popular el domingo.

La Asamblea Vecinal de Temperley realizará su segunda olla popular el domingo. Servicios gratuitos: El evento comunitario incluirá almuerzo y varios servicios gratuitos.

El evento comunitario incluirá almuerzo y varios servicios gratuitos. Colaboración: Se invita a la comunidad a colaborar con la iniciativa vecinal. Resumen generado por Thinkindot AI

Con el objetivo de acompañar a vecinos que atraviesan una situación económica compleja, la Asamblea Vecinal de Temperley realizará una olla popular en la Plaza Espora el domingo desde el mediodía. La primera edición reunió alrededor de 170 personas y esperan alcanzar las 200 porciones de comida. Aunque, remarcaron que el trabajo depende exclusivamente de las donaciones.

Y señalaron que las necesidades alcanzan tanto a personas en situación de calle como a familias trabajadoras. “No solo la gente que está en situación de calle necesita ayuda. A nosotros mismos cada vez se nos hace más difícil llegar a fin de mes. Esa realidad también atraviesa a quienes formamos parte de la asamblea”, indicaron.

La primera vez cocinaron bondiola braseada, en esta oportunidad, el menú será chorizos a la pomarola, una elección que segun explicaron desde la organización busca garantizar una comida rica, nutritiva y reconfortante para el invierno. "Queremos que la comida sea nutritiva, calórica y rica. También existe el derecho a comer algo sabroso, que dé calor en invierno", señalaron desde la organización.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asamblea Vecinal de Temperley (@asambleavecinaldetemperley) "Todo ayuda, cualquier intento por mas pequeño te parezca, hace la diferencia", señalaron. ¿Cómo ayudar a la comunidad de Temperley? Durante la jornada también habrá un servicio gratuito de peluquería, una posa de salud de servicio básico y la distribución de ropa de abrigo, alimentos y elementos de higiene personal. "La peluquería surgió porque una compañera de la asamblea es peluquera y quiso garantizar el derecho a un corte de pelo y a poder verse bien", detallaron.

"Todo lo que lo que juntamos es por donaciones y aportes nuestros, somos un grupo de 20, 30 personas, tenemos una capacidad limitada" explicaron desde la Asamblea Vecinal e invitaron a los vecinos a colaborar: "Todo ayuda, cualquier intento por mas pequeño te parezca, hace la diferencia". ¿Qué necesitan? Podés colaborar a través del alias: asamblea.temperley a nombre de Martin Hiriart, con ropa en buen estado: (abrigo, talles grandes y ropa para infancias, buzos, camperas, pantalones, bufandas, gorros, guantes y medias), con materia prima para el menú (chorizos, papa, puré de tomate, cebollas, agua jugo), insumos descartables (bandejas de plástico, tenedores, servilletas, bolsas de residuo) y elementos de higiene (toallas húmedas, toallitas femeninas, cepillos de dientes, dentífrico, jabón, maquinita de afeitar, etc). En esta edición esperan alcanzar las 200 raciones de comida.

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