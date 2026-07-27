Desarticularon un desarmadero de autos robados: la banda atacaba en Lomas de Zamora

Desmantelaron un desarmadero clandestino en Florencio Varela con varios vehículos robados. El lugar estaría vinculado a una banda que atacaba en Lomas de Zamora y otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. La Policía detuvo a tres personas detenidas.

Todo empezó cuando un hombre de 41 años denunció el robo de su Chevrolet Corsa en la Comisaría 4ª de Quilmes y difundió el caso en las redes sociales. Horas después, le llegó un mensaje anónimo que le indicaba que su auto estaba en una vivienda de Florencio Varela .

La víctima decidió acercarse a ese domicilio y enseguida reconoció su vehículo estacionado en el patio delantero. Rápidamente avisó a la Policía. Con autorización de la fiscalía, se hizo un allanamiento de urgencia en el lugar.

Dentro de la propiedad, efectivos policiales notaron que el lugar era utilizado como desarmadero clandestino. Además del Corsa robado, al cual le habían cambiado la patente, había coches robados en distintas zonas: tenían pedido de secuestro vigente en Lomas de Zamora, Almirante Brown y la Ciudad de Buenos Aires .

Uno de los autos encontrados en el allanamiento. La banda había atacado en Lomas de Zamora.

Además, los policías secuestraron dos motores y una gran cantidad de autopartes de distintos automóviles, lo cual reforzó la hipótesis de que el lugar era utilizado para el acopio y desguace de vehículos robados por una banda que ataca en distintos puntos del AMBA.

En la vivienda fueron identificadas dos mujeres de 20 y 58 años. Una de ellas contó que un familiar había dejado el Corsa en el lugar durante la madrugada y que se había ido. Además, mientras se llevaba a cargo el operativo, un joven de 29 años irrumpió en el lugar e intentó agredir al personal policial.

Las dos mujeres quedaron imputadas por el delito de “encubrimiento”, mientras que al hombre se le inició una causa por “resistencia a la autoridad”. Todos fueron puestos a disposición de la UFI Nº 5 de Florencio Varela, mientras se investiga el modus operandi de la banda y quiénes son los integrantes que se dedican al robo de vehículos para luego llevarlos a este lugar.