martes 28 de julio de 2026
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27 de julio de 2026
Tristeza.

La desgarradora despedida de Nicolás Cabré a su hermano: "Nunca te voy a olvidar"

Nicolás Cabré publicó en las redes sociales una despedida a su hermano Duilio, que falleció a los 47 años. El actor contó que fueron muy unidos.

Nicolás Cabre junto a su hermano.&nbsp;

Nicolás Cabre junto a su hermano. 

A través de una sentida historia de Instagram, el popular artista publicó una foto junto a su hermano y le dedicó unas emotivas palabras a modo de despedida.

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"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", expresó con dolor Nicolás Cabré.

El mensaje continuó con gratitud por los momentos compartidos a lo largo de su vida. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó Nicolás Cabré.

Nicolas Cabre y su hermano.

Nicolas Cabre y su hermano.

Ante esta triste noticia, la producción de la obra “Ni Media Palabra” suspendió la función de este domingo en el complejo Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.

La comedia, que Nicolás Cabré encabeza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, transita sus últimas presentaciones antes de una gira por Uruguay.

Quién era Duilio, el hermano de Nicolás Cabré

Duilio era taxista, cultivaba un perfil muy bajo y vivía alejado de las cámaras y de los medios. Su hermano menor lo recordó en una entrevista de 2019 con Mirtha Legrand con una frase sobre su extrema cercanía: "Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos".

En aquel entonces, el actor también relató que su hermano tomó el oficio al volante como herencia paterna. Este fallecimiento ocurre a poco más de un año de la muerte de la madre de ambos, Cristina Birckenstaedt, quien perdió la vida en junio de 2025 tras una enfermedad.

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