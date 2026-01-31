sábado 31 de enero de 2026
31 de enero de 2026
Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré: "Me pego unas calenturas con..."

Rocío Pardo contó que comparte una pasión con Nicolás Cabré y que pasan largas horas compartiéndola, mientras hace temporada en Carlos Paz.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré. 

Rocío Pardo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y no duda en compartirlo. A poco de haberse casado con Nicolás Cabré, la actriz habló del presente que vive junto al actor y dejó una llamativa confesión sobre la dinámica íntima de la pareja.

La picante frase de Rocío Pardo

La frase descolocó a Pablo Layús, pero ella fue por más y explicó el ritual que los une: “Sí, jugamos al FIFA a full. Yo me pego unas calenturas con el FIFA, pero bien. La pasamos bárbaro”.

Incluso reveló que el hobby puede alterar sus horarios. “Antes de ir al teatro, partidito. Siempre es partido y revancha. Hoy llegamos tarde por estar jugando a la play”, contó entre risas.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Rocío Pardo también se refirió a la experiencia de trabajar junto a su esposo. Actualmente es directora de Ni media palabra, la obra que Nicolás Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez en Carlos Paz. “Es muy fácil trabajar juntos”, aseguró.

Según explicó, la clave está en el vínculo que construyeron: “Pasamos de la vida de pareja a trabajar juntos con mucha naturalidad. Es fácil”. Y agregó una reflexión sobre cómo se complementan: “Nos alimentamos mucho mutuamente. Lo que a Nico le gusta más, quizás a mí un poco menos, y al revés. Así armamos un equipo muy bueno”.

Para cerrar, Rocío Pardo resumió su presente con una frase que lo dice todo: “Estoy enamorada, me acabo de casar y siempre digo que tengo de esposo a mi mejor amigo”

