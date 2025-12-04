Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: las imágenes de la ceremonia

Nicolás Cabré y su pareja, Rocío Pardo , dieron el tan esperado “sí” y se casaron por civil en una ceremonia íntima para formalizar su romance , rodeados por sus seres queridos y la hija que él tiene con la China Suárez , Rufina.

Con una publicación replicada en ambas cuentas de Instagram , la pareja mostró un vistazo de lo que fue su tan esperada unión y el momento exacto en el cual ambos dieron el "sí". También, cuando fueron recibidos por sus allegados en la puerta del Registro Civil.

Rufina cobraría un importante rol en la boda de su padre, ya que será quien acompañe a Nicolás Cabré en el altar y esté a su lado en el momento más importante de la ceremonia.

Nicolás Cabré, con Rocío Pardo y Rufina, la hija que tuvo con la China Suárez.

La novia Rocío Pardo eligió un conjunto sastrero color blanco para su gran día, mientras que el actor lució un total white de camisa y pantalón de lino y Rufina lució un vestido blanco juvenil.

Esta unión es tan solo el primer paso para el gran festejo que Rocío Pardo y Nicolás Cabré tienen preparado en Córdoba este viernes. Se tratará de una megaboda en una estancia exclusiva en la zona del Valle de Punilla.

Si bien Nicolás Cabré siempre se caracterizó por un bajo perfil y una relación tensa con la prensa, desde que está en pareja con la hija del productor teatral Miguel Pardo hizo un cambio notorio.

Los posteos de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Este cambio implicó que apenas unas horas después del casamiento civil fue el actor quien compartió en sus redes sociales, en un posteo conjunto con su ahora esposa por supuesto, algunas postales de este día tan importante en sus vidas, marcando así la consolidación de la pareja.

"3-12-2025. Civil. Rodeados de amor", fue el escueto texto escrito por Rocío Pardo en la publicación en la que pueden verse imágenes del instante en el que la jueza de paz los declara marido y mujer, así como también el saludo de los novios frente a su círculo íntimo en medio de una lluvia de papelitos.