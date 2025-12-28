Así es la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Carlos Paz

Nicolás Cabré y Rocío Pardo formalizaron su romance hace menos en un mes y disfrutaron de una lujosa en Córdoba y en medio de la convivencia mostraron en las redes sociales como van decorando su nueva casa en Carlos Paz.

En particular, Nicolás Cabre y Rocío Pardo compartieron como va quedando la enorme terraza de su enorme nido de amor en Carlos Paz.

El mobiliario de jardín se volvió el protagonista en la terraza remodelada. Sillones de diseño simple, una mesa baja y asientos amplios.

Todas las piezas, de líneas curvas y acabados suaves, se integran perfectamente con el verde del jardín que rodea la propiedad.

“Amo el verano. Terminando la terraza de Carlos Paz”, escribió Rocío Pardo en redes sociales, posando con una sonrisa desde distintos rincones del lugar y dejando en claro la felicidad compartida. En cuanto a los colores, eligieron beige, arena, gris claro y blanco tiza dominan la escena.

image Nicolás Cabré y Rocío Pardo, en Carlos Paz.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo blanquearon su romance a principios del 2024 luego de conocerse en Córdoba en una obra de teatro.

El pasado 4 de diciembre se casaron por Civil en Buenos Aires y luego compartieron las imágenes de la ceremonia en las redes sociales.

También celebraron esta unión con una fiesta en Córdoba, donde Rufina, la hija del actor y la China Suárez, fue una de las invitadas especiales.