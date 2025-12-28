domingo 28 de diciembre de 2025
Escribinos
28 de diciembre de 2025
A full.

Así es la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Carlos Paz

Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron imágenes de su bonita finca en Carlos Paz, mientras iban equipando una enorme terraza.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré.&nbsp;

Rocío Pardo y Nicolás Cabré. 

En particular, Nicolás Cabre y Rocío Pardo compartieron como va quedando la enorme terraza de su enorme nido de amor en Carlos Paz.

Lee además
Nicolás Cabré se casó con Rocío Pardo. 
¡Felicitaciones!

Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: las imágenes de la ceremonia
Rocío Pardo, Nicolás Cabre y Rufina. 
Las postales.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las fotos de su casamiento
image
Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré.

Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré.

El mobiliario de jardín se volvió el protagonista en la terraza remodelada. Sillones de diseño simple, una mesa baja y asientos amplios.

Todas las piezas, de líneas curvas y acabados suaves, se integran perfectamente con el verde del jardín que rodea la propiedad.

“Amo el verano. Terminando la terraza de Carlos Paz”, escribió Rocío Pardo en redes sociales, posando con una sonrisa desde distintos rincones del lugar y dejando en claro la felicidad compartida. En cuanto a los colores, eligieron beige, arena, gris claro y blanco tiza dominan la escena.

image
Nicolás Cabré y Rocío Pardo, en Carlos Paz.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, en Carlos Paz.

Nicolás Cabre y Rocío Pardo, casados y en Carlos Paz

Nicolás Cabré y Rocío Pardo blanquearon su romance a principios del 2024 luego de conocerse en Córdoba en una obra de teatro.

El pasado 4 de diciembre se casaron por Civil en Buenos Aires y luego compartieron las imágenes de la ceremonia en las redes sociales.

También celebraron esta unión con una fiesta en Córdoba, donde Rufina, la hija del actor y la China Suárez, fue una de las invitadas especiales.

Temas
Seguí leyendo

Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: las imágenes de la ceremonia

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron las fotos de su casamiento

Agustina Cherri contó un dato desconocido de su romance con Nicolás Cabré

Lali sumó otro River: cuándo es y cómo sacar las entradas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
A los 91 años murió Brigitte Bardot. 
El adiós.

Murió Brigitte Bardot, la mítica actriz y ferviente defensora de los derechos de los animales

Las más leídas

Te Puede Interesar

Willy Banks, el controversial influencer norteamericano, dijo que es hinchas de Banfield.
Inesperado.

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks