sábado 20 de diciembre de 2025
Vintage.

Agustina Cherri contó un dato desconocido de su romance con Nicolás Cabré

Agustina Cherri estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini, en El Trece, y recordó algunos momentos de su romance con el actor Nicolás Cabré.

Agustina Cherri y Nicolás Cabré, en otros tiempos. 

Durante la charla, Agustina Cherri sorprendió al hablar de su noviazgo con Nicolás Cabré, una relación que mantuvieron en 2002 y que fue muy seguida por el público.

La actriz reveló un dato hasta ahora desconocido: durante ese romance llegaron a convivir. “¿Se casó, viste?“, dijo Mario Pergolini. Y la actriz indicó que ”se casó en Córdoba. Espero que haga algo acá, a ver si invita”.

“Fuimos novios. Vivimos juntos. ¡Esa data no la tenían! Yo a Nico lo quiero mucho. De hecho sigo teniendo relación, hace poco hablé“, agregó Agustina Cherri.

Agustina Cherri y Nicolás Cabré, en otros tiempos.

Así fue la historia de amor de Agustina Cherri y Nicolás Cabré

La historia de amor de Agustina Cherri y Nicolás Cabré comenzó a principios de los años 2000, cuando ambos eran jóvenes figuras en ascenso de la televisión argentina. Su relación, que se desarrolló en 2002, despertó un fuerte interés mediático.

“Fue en Son amores. Estaba Mariano Martínez, Nico, Marcela Kloosterboer y yo. Hacíamos pareja y era un quilombo. ¡Salíamos con los Marquesi! No podíamos salir a la calle con esos dos pibes. Nos volvían locas", recordó Agustina. Además dijo que en aquel momento ella salía con Nicolás y Marcela, una de sus mejores amigas, con Mariano.

