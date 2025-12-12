Rusherking habría comenzado un romance con una azafata de Guido Kaczka

El cantante Rusherking , ex novio de la China Suárez, a más de seis meses de separación con Ángela Torres, habría iniciado una nuevo romance , según diversas señales que aparecieron en redes sociales, con una joven modelo y azafata del programa de Guido Kaczka en El Trece.

Todos los rumores se iniciaron cuando desde la cuenta de Instagram, lomaspopu hicieron un posteo enigmático en sus historias de Rusherking.

De festejo. Wanda Nara mostró los regalos más tiernos que recibió en su cumple

¿Qué onda? Quién es la joven uruguaya que tuvo un romance con Franco Colapinto

Al parecer la implicada en este nuevo romance sería Stef Jegier , una joven modelo y azafata del programa de Guido Kaczka en la noches de El Trece.

Desde la cuenta resaltaron las coincidencias entre sus publicaciones y las del cantante. Entre los detalles señalados figuraron imágenes en los mismos espacios, incluyendo un espejo y un ascensor, así como la presencia de objetos similares en las fotografías.

image Más detalles en las redes sobre Rusherking.

Además, ambos se siguen mutuamente en Instagram, lo que generó especulaciones sobre la cercanía entre ellos. Stef Jegier, comparte regularmente en su perfil momentos de su vida cotidiana y del detrás de escena de Buenas Noches Familia, el programa conducido por Guido Kaczka.

Hasta el momento, ni Rusherking ni la joven confirmaron oficialmente el vínculo, aunque las coincidencias en sus redes alimentan los rumores sobre un posible comienzo de relación.

Las pistas que dio Rusherking

Hace unas semanas, Rusherking admitió estar conociendo a una chica y explicó que le cuesta vivir su vida amorosa con naturalidad por la exposición que arrastra desde su relación anterior.

“Para mí es un momento mucho más privado. Me pasa que salgo y me sacan una foto. Aparte me relacionan con eso del ejército de la LAM, siempre están buscándome el quilombo”, lanzó el cantante en un canal de streaming.

La frase encendió la mesa de SQP al instante: “Pará ahí, vos saliste con la China. ¿Quién te relaciona con el ejército de la LAM?”.