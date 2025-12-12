sábado 13 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025
Detenido.

Lo denunciaron por exhibicionismo en Lomas de Zamora y cayó en Pilar

Tenía una causa por "exhibiciones obscenas" en los Tribunales de Lomas de Zamora y había estado involucrado en varios delitos.

detenido

Arrestaron a un hombre de 37 años que tenía pedido de captura en Lomas de Zamora por realizar exhibiciones obscenas en la vía pública. Fue detenido en Pilar.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue visto ocasionando disturbios en plena calle en horas de la madrugada, en la localidad de Del Viso. Los vecinos llamaron a la Policía para que interviniera.

Violento asalto.

Efectivos del Comando de Patrullas local fueron hasta el lugar para identificarlo y trataron de controlarlo. Al pedirle sus datos y chequearlos en el sistema informático, observaron que tenía varios antecedentes por distintos delitos.

Cometió un serio delito en Lomas de Zamora

Tribunales de Lomas de Zamora.
La familia de Villa Fiorito recurrió nuevamente a la Justicia de Lomas de Zamora.

Sobre el sujeto pesaban tres órdenes de captura vigentes. En los Tribunales de Lomas de Zamora lo habían denunciado por hacer “exhibiciones obscenas” y tenía pedido de captura solicitado por el Juzgado Criminal Nº4 de Lomas desde el 2 de marzo de 2023.

Por otro lado, había estado involucrado en un robo automotor en Capital Federal y tenía una causa por “averiguación de ilícito” desde febrero de este año, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante esta situación, se ordenó su detención. El hombre fue trasladado a la Comisaría 4ª de Pilar y quedó a disposición de la Justicia. El caso fue caratulado como “aprehensión por pedidos activos”.

