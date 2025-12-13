Libremente cierra el año en Lomas con una muestra de sus talleres, shows de música y feria

Libremente es un lugar clave para la salud mental y la inclusión en Lomas de Zamora.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora cierra el año este sábado con una muestra de sus talleres, música y una feria de emprendedores.

Las actividades gratuitas en la hermosa sede la calle Alem 855 se realizarán en el horario de 18 a 21. "Vamos a tener muestras de lo trabajado durante el año en los talleres de plástica, tejidos al crochet, bordado, costura a máquina, macramé y de conversaciones en inglés. También se verán las producciones del taller Haciendo Cine y habrá clases de baile aeróbico y juegos del taller de activamente para la estimulación de la memoria", detalló Agustina Pelatelli, coordinadora de Libremente.

Por su parte, las profesoras y alumnas de los talleres de peluquería y manicuría ofrecerán peinados y arreglos de uñas. Los vecinos también disfrutarán de la feria comunitaria de emprendedores con puestos de indumentaria, calzado, gráfica, bijouterie, accesorios, cosmética, artesanías, plantas, adornos para el hogar, sahumerios y velas aromáticas, entre otros. A esto se sumará un buffet con cosas ricas para comer y un cierre a puro baile con Rocío Rojas.

centro comunitario libremente4 El evento tendrá muestras artísticas y una feria de emprendedores. Unas 300 personas participan todos los meses de los diferentes talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social. Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

Libremente abre su escenario para artistas emergentes Los viernes de enero y febrero, en el horario de 18.30 a 21, Libremente tendrá su escenario abierto para la presentación de músicos en formato acústico, lectura de poemas o textos breves, proyección de cortos y microescenas teatrales. La entrada será libre y gratuita para los vecinos, que tendrán la posibilidad de dejar una colaboración económica. Los artistas interesados en sumarse a la propuesta deben comunicarse al teléfono 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-5176-2001 o escribir al Instagram de Libremente.

