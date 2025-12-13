Celebraron la inclusión en un encuentro con instituciones de Discapacidad de todo Lomas

Celebraron la inclusión en un encuentro con instituciones de Discapacidad de Lomas.

La inclusión por delante. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Municipio de Lomas de Zamora llevó adelante un encuentro comunitario que reunió a instituciones de todo el distrito. La actividad, realizada en el Parque de Lomas, tuvo como objetivo impulsar acciones de sensibilización, promover la reflexión colectiva y fortalecer el compromiso comunitario en torno a los derechos y la inclusión.

Día de la Discapacidad en Lomas. Hubo actividades para todos los vecinos, con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik. Sol Tischik, jefa de Gabinete del Municipio, formó parte del encuentro y destacó la importancia de profundizar las políticas públicas inclusivas. “Hoy, más que nunca, tenemos que visibilizar y organizarnos por el derecho de las personas con discapacidad a ser felices, a pasarla bien y a disfrutar la vida con autonomía y dignidad. La discapacidad nos atraviesa a todos y a todas como sociedad y lo que nos proponemos en el Municipio es generar políticas que sean transversales y que las personas que tienen discapacidad no solamente tengan garantizados todos sus derechos, sino que además sean felices”, afirmó.

Día de la Discapacidad. Se bailó y disfrutó al ritmo de shows en vivo. Una celebración completa por la inclusión Durante la jornada estuvieron presentes las áreas municipales de Deporte, Salud, Desarrollo Social, Defensa Civil, Mujeres, Géneros y Diversidades, Educación y Cultura, que acompañaron con propuestas abiertas a las familias y a las organizaciones participantes.

Hubo música, comida saludable, juegos, entretenimiento y artistas en vivo. Los vecinos se divirtieron, bailaron y vivieron una jornada diferente.

Día de la Discapacidad en Lomas. En un escenario se presentaron artistas y animadores.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Inclusion

Discapacidad

Lomas