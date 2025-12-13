sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025
Fin de año.

Celebraron la inclusión en un encuentro con instituciones de Discapacidad de todo Lomas

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Municipio llevó adelante un encuentro de inclusión que reunió a cientos de vecinos.

Celebraron la inclusión en un encuentro con instituciones de Discapacidad de Lomas.

Día de la Discapacidad en Lomas.
Hubo actividades para todos los vecinos, con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik.

Sol Tischik, jefa de Gabinete del Municipio, formó parte del encuentro y destacó la importancia de profundizar las políticas públicas inclusivas. “Hoy, más que nunca, tenemos que visibilizar y organizarnos por el derecho de las personas con discapacidad a ser felices, a pasarla bien y a disfrutar la vida con autonomía y dignidad. La discapacidad nos atraviesa a todos y a todas como sociedad y lo que nos proponemos en el Municipio es generar políticas que sean transversales y que las personas que tienen discapacidad no solamente tengan garantizados todos sus derechos, sino que además sean felices”, afirmó.

Día de la Discapacidad.
Se bailó y disfrutó al ritmo de shows en vivo.

Una celebración completa por la inclusión

Durante la jornada estuvieron presentes las áreas municipales de Deporte, Salud, Desarrollo Social, Defensa Civil, Mujeres, Géneros y Diversidades, Educación y Cultura, que acompañaron con propuestas abiertas a las familias y a las organizaciones participantes.

Hubo música, comida saludable, juegos, entretenimiento y artistas en vivo. Los vecinos se divirtieron, bailaron y vivieron una jornada diferente.

Día de la Discapacidad en Lomas.
En un escenario se presentaron artistas y animadores.

