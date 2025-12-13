Celebraron la inclusión en un encuentro con instituciones de Discapacidad de todo Lomas

Sol Tischik, jefa de Gabinete del Municipio, formó parte del encuentro y destacó la importancia de profundizar las políticas públicas inclusivas. “Hoy, más que nunca, tenemos que visibilizar y organizarnos por el derecho de las personas con discapacidad a ser felices, a pasarla bien y a disfrutar la vida con autonomía y dignidad. La discapacidad nos atraviesa a todos y a todas como sociedad y lo que nos proponemos en el Municipio es generar políticas que sean transversales y que las personas que tienen discapacidad no solamente tengan garantizados todos sus derechos, sino que además sean felices”, afirmó.
Durante la jornada estuvieron presentes las áreas municipales de Deporte, Salud, Desarrollo Social, Defensa Civil, Mujeres, Géneros y Diversidades, Educación y Cultura, que acompañaron con propuestas abiertas a las familias y a las organizaciones participantes.
Hubo música, comida saludable, juegos, entretenimiento y artistas en vivo. Los vecinos se divirtieron, bailaron y vivieron una jornada diferente.