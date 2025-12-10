Temperley: se viralizó un video con una inédita propuesta gratuita para chicos con discapacidad

El video viral sobre un actividad gratis para los chicos con discapacidad sorprendió primero a la familia de Llavallol que lo subió y a los usuarios que agradecieron la información. El video revela que presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se puede jugar una hora en el área Zona Z del Coto de Temperley .

Con miles de reproducciones en la red social de Instagram y cientos de comentarios en el transcurso de una hora, la filmación comenzó a generar muchas preguntas y hasta le pidieron a Anto Siciliano que fue quien lo compartió que haga videos del mismo tipo para informar sobre las actividades gratuitas que se pueden hacer presentando el CUD al día.

En el video se ve al nene de 7 años Samuel Toledo disfrutando de los juegos. "Samu tiene autismo, es el hijo de mi novio y decidí comentar esta alternativa para que sirva a los padres de chicos con alguna discapacidad porque no hay ningún cartel o publicidad que lo indique", contó Anto sobre el video viral que subió ayer y que hoy ya cuenta con más de 12 mil reproducciones en Instagram.

Samuel vive con su abuela y su papá Leonel en Llavallol y, junto a Anto lograron ensamblar sus familias ya que ella tiene una hija de 14 años. "Tuvieron un año difícil tanto mi novio como su hijo porque le cortaron la obra social y las terapias, pero de a poco están saliendo adelante. Por eso, comencé a averiguar los beneficios que se pueden obtener con el CUD y lo hice simplemente consultando en los distintos lugares", expresó Anto, quien además recibió mensajes de odio como suele suceder en toda red social, pero decidió quedarse con lo más positivo.

Anto cuando conoció a su novio -hace más de dos años- y luego a Samuel decidió comenzar a investigar sobre autismo, según contó. "Quería informarme para poder interactuar con él y enseguida observe que hay poca difusión de un montón de beneficios y fue cuando me puse a averiguar distintas actividades que se podían hacer con él porque nosotros estamos todo el día juntos".

1dbf4d52-7152-43e6-88fa-0a01e2a748aa Anto junto a su hija Luz, a Samuel y a su pareja Leonel en el día del cumple de este último. "Esto somos", afirmaron.

Una de esas investigaciones derivaron en esta posibilidad que existe en la "Zona Z" que es el área de juegos que justo está dentro del Coto de Temperley: "Lo que quise compartir es un beneficio que no me parece para nada malo porque no está en ningún cartel en Coto, pero también me encontré con el enojo de mucha gente que se quejó que le dieran una hora gratis para jugar a los chicos con CUD", especificó sobre lo que sucedió con la repercusión del video.

Dicho beneficio se puede usar una vez al mes y lo único que hay que adquirir es la tarjeta de plástico para poder acceder a cada juego. "Lo más lindo es que el 90% de la gente que me escribió fue para agradecerme y hasta me piden que haga más videos de ese estilo porque también en el mismo hipermercado se puede acceder al cine en funciones especiales que están especialmente acondicionadas para los chicos con discapacidad", destacó Anto que desde que conoció a su pareja, no sólo se enamoró de él también de su hijo Samuel: "Yo los elijo a los dos cada día de mi vida porque ahora somos una familia ensamblada".

Anto dijo sentirse muy emocionada por todo lo que ha pasado con el video viral y aseguró que quiere seguir ayudando de esa forma: "La sensación que tengo es que me escucharon de verdad y espero que la información sirva".

La renovación del CUD en Lomas

El CUD, o Certificado Único de Discapacidad, es un documento público y gratuito que certifica una discapacidad, permitiendo acceder a derechos y prestaciones. Es una herramienta clave para la inclusión y el ejercicio de derechos.

Hace poco tiempo atrás, Samuel debía renovar el CUD y según contó su papá Leonel lo pudo hacer de forma muy rápida. "En dos semanas me lo entregaron", contó y añadió que en el Parque de Lomas pudo hacer tanto el trámite de renovación como también el pase libre Multimodal que sirve para acceder gratis al transporte público.

"Me enviaron un mail para informarme donde se hacía el operativo, fui al Parque de Lomas y ahí me atendieron muy rápido, son pocos los papeles que te piden y luego me enviaron el CUD y el Multimodal en una hora ya lo tenía", explicó el papá de Samuel.

Mirá el video que se filmó en Temperley