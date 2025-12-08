Tiene 13 años, es del Club Temperley y en homenaje creó la banda "La Beranger Rock"

Vive en Temperley y con 13 años tiene más que claro lo que desea para su futuro.

Con la seguridad sobre lo que desea para su vida de adulto es que el hincha de Temperley , Kalen Castillo sorprende gratamente porque con apenas 13 años, con una familia de artistas y el gran talento para tocar la guitarra y el canto, comenzó a armar su propio camino en el mundo de la música.

En homenaje al lugar donde vive y al club de sus amores es que creó el grupo "La Beranger Rock" con el que augura poder tocar en vivo junto a sus compañeros músicos en breve cuando el proyecto esté bien conformado.

"Me gustaría dedicarme a la música. Es algo que me apasiona y quiero seguir aprendiendo y creciendo para ver hasta donde puedo llegar", dice con total seguridad el joven que vive en el Barrio San José de Temperley sobre lo que espera para su futuro.

Si bien el camino está allanado por su familia donde todos se dedican al arte, él tiene en claro que debe formarse para lograr ese sueño máximo de convertirse en un gran músico. "Mi hermano Quimey es bailarín de malambo, mi papá Pablo fue músico y estuvo en dos grupos de cumbia y mi otro hermano Raiquén es aeromodelista", especificó respecto a quienes lo rodean.

Con un talento nato y especial, cautiva a quienes lo escuchan tocar y cantar

Sobre los géneros musicales que le gustan contó que siempre estuvo influenciado por el rock y la música de la década de los '80. "Inicié escuchando ese tipo de música gracias a mí tío y a mi hermano que desde los 6 o 7 años me mostraron bandas estadounidenses de rock and roll y después fui explorando por mi cuenta logrando encontrar bandas que son de mi inspiración musicalmente", explicó el joven músico de Temperley que además comenzó a tocar la guitarra gracias a los tutoriales que hay en YouTube, lo que lo convierte en un gran autodidacta.

Aunque el historial de familia de artistas lo avala, Kalem comenzó a meterse en el mundo de la música a sus 10 años y aseguró que desde muy chico pensó que quiere hacer romper el molde y dar un paso más allá: "Quiero dedicarme a la música, pero también me gustaría estudiar una carrera académica, porque creo que puedo hacer un camino en donde convivan las dos cosas".

Con 13 años aseguró que le gustaría fusionar ambas artes porque quiere estudiar para ser director de cine. "Me encanta lo audiovisual, pero pienso también en paralelo seguir con la música, con la banda La Beranger Rock", resaltó.

La claridad en sus pensamientos y su seguridad lo van a llevar a cumplir cada uno de sus sueños porque es un verdadero artista que hasta sorprende a quien lo ve tocar la guitarra, según él mismo contó: "Tengo la particularidad que tocó con la guitarra al revés. Soy zurdo y tocó con las cuerdas como diestro. Agarré la guitarra de mi hermano Quimey y como él es diestro la tomé así nomás y me acostumbré a tocar de esa manera. Para mi es completamente normal, pero cuando las personas me ven tocando se sorprenden".

La banda de rock que formó en honor a Temperley necesita bajista

La banda de rock, la formó él mismo hace un par de meses y los chicos tienen muchas ganas de salir a tocar en vivo y plasmar sus canciones propias. "El nombre que le pusimos es por el Estadio Alfredo Beranger del Club Temperley porque todos somos hinchas del Gasolero", detalló y agregó que habían comenzado siendo una banda de cuatro, pero "uno de los chicos tuvo que bajarse del proyecto por temas personales".

"Actualmente estamos en busca de un bajista, por eso la banda está en plena formación. Así que si alguien se quiere comunicar con nosotros para ser parte de este proyecto musical será muy bienvenido", relató el joven artista de Temperley.

Los que quieran sumarse deben tener de entre 12 a 20 años para ser parte de la banda, deben saber tocar música de los géneros del rock o punk y deben comunicarse a través de un mensaje privado en la cuenta de Instagram: @laberangerrock