Nicolás Busso es de Temperley y triunfa en Alemania con su show de anillas aéreas

Con talento, mucha preparación, perseverancia y disciplina, el artista Nicolás Busso oriundo de Temperley sigue conquistando uno de los escenarios más grande del mundo donde brilla junto a su pareja Flora Aracama en un show de anillas aéreas que cada noche presentan juntos en el Friedrichstadt-Palast en Berlín, Alemania .

Tras una premier de gran nivel donde fueron invitadas varias celebridades de Alemania , el show es todo un éxito por el nivel y la calidad de los artistas que se presentan en el escenario cada noche. "Es muy espectacular este teatro por la cantidad de gente que viene cada noche y personalmente se disfruta el show. Estamos muy contentos con lo logrado hasta acá", expresó Busso en diálogo con La Unión .

Nico junto a Flora conforman el "Duo Rings" . Ellos son atletas, artistas y emprendedores que llevan la bandera Argentina a cada punto del mundo donde se presentan y gracias a su trabajo, desde septiembre son parte del espectáculo "Blinded by Delight" , y son los primeros argentinos en unirse al prestigioso escenario de Berlín.

"Esto es un mega show. Disfrutamos un montón la premier porque asistió mucha gente famosa de acá, de Alemania. Nos hicieron muchas fotos y entrevistas y además estamos muy conformes con el acto que logramos porque este es un espectáculo muy exclusivo y hay que estar al nivel que se merece", señaló el artista, quien además confirmó que debido a la aceptación del público y el éxito del show se van a quedar dos años más en Berlín .

El lugar cuenta con una capacidad de 2 mil personas por noche y según resaltó Buso siempre está lleno. "Se viene una época donde hay muchos shows así que nos estamos preparando para ello porque lo que damos en el escenario es bien intenso", declaró.

La pareja de artistas y acróbatas llegaron a Alemania en agosto, pero están de gira por el mundo desde 2015: "Estamos contentos, ya nos acostumbramos a estar un poco lejos", manifestó Busso sobre como se vive a la distancia tanto éxito.

El artista de Temperley que, además, creó dos empresas con su pareja

El oriundo de Temperley además es kinesiólogo y pudo coordinar sus conocimientos junto a los de Flora, quien hace un tiempo hizo un máster en gestión de arte y cultura en Roma. Gracias a ello, la pareja fundó dos empresas: una de suplementos de hongos medicinales y la otra sobre entrenamiento funcional con las anillas para todos los niveles.

"The Rings Method" es un tipo de entrenamiento efectivo que se realiza con las anillas de gimnasia para todos los niveles y se puede hacer online. "Además en este proyecto, diseñamos un tipo de anillas con materiales sustentables que se adapta a la comodidad de las personas y la posibilidad de colocar las anillas en cualquier lado. Gracias a ello, y a mis conocimientos de kinesiología programe entrenamientos para que funcione de manera efectiva y rápida para todos los tipos de niveles. Son 40 segundos de trabajo por 20 de descanso", explicó.

El Dúo Rings tomó relevancia cuando se presentó en el reality de nivel internacional, American Got Talent y luego de ello, comenzaron a girar por el mundo. "Fue desde ese momento que comenzamos a sentir el cansancio no sólo físico, también mental y comenzamos a buscar un energizante natural para no caer en ningún químico y fue gracias a una médica que conocimos el poder de los hongos medicinales", contaron.

Como enseguida sintieron lo resultados a Busso se le ocurrió crear una marca para comercializar los hongos medicinales y hace dos años que tienen la la página web https://vloomvitality.com/es

Lo que se viene en la temporada de las fiestas

"Trabajamos por las tardes en ambos emprendimientos y por la noche hacemos los shows", comentó la pareja que son emprendedores, además de saber como brillar en el escenario.

Sobre lo que viene de acá en más, Busso destacó que seguirán en Alemania disfrutando del éxito de cada noche: "Estamos haciendo shows, los martes, jueves, viernes, sábados y domingos a lleno total y como se vienen las fiestas tenemos muchas presentaciones por delante".

Los sábados están presentándose en dos funciones al igual que los domingos por todo diciembre. "Será un mes intenso, así que estamos trabajando mucho en conservar la energía para mantenernos bien física y mentalmente para seguir adelante", concluyó el artista.

En la premier de lujo