Presentan una feria frente al Coto de Temperley con la presencia de Papá Noel

Algunos de los rubros que se van a poder adquirir en la feria de este sábado en Temperley.

Con más de 100 emprendedores, llega este sábado a Temperley una Feria Navideña para que todos los vecinos puedan participar ya que la entrada es libre y gratuita. Además, todas las familias que se acerquen podrán conocer a Papá Noel que estará presente para recibir las cartitas con pedidos de los más chicos.

La jornada que se realizará en el predio "Elite Fútbol", ubicado en Pichincha 944, Temperley (justo frente al Hipermercado Coto) comenzará a las 17 y se podrá acceder hasta las 21. Allí se podrán adquirir todo tipo de accesorios, objetos y múltiples artículos a precios accesibles.

Para sumar. El Centro de Jubilados "La Esperanza" de Banfield reabre sus puertas con una feria navideña

El encuentro dedicado a la Navidad, lo organiza Ferias del Sur que hace más de un año que se dedican a reunir a emprendedores en este tipo de encuentros para reforzar las ventas.

"Este lugar es nuevo y se va a realizar un evento grande, para más de 100 puestos. Se van a realizar sorteos para las personas que vengan a visitarnos", recalcó Marisa que es una de las fundadoras, junto a Claudia de las Ferias del Sur . Respecto a los rubros que se van a encontrar detallaron: "Habrá indumentaria, bijoterie, deco, perfumes, juguetes, sahumerios, velas y aromas, cosmética, textil, gastronomía y muchos más".

Las chicas que están en plena cuenta regresiva con el tema de la organización expresaron que se está haciendo mucha publicidad para que nadie se pierda esta oportunidad. "Estamos contando todo lo que va a pasar a través de las redes y a su vez cada emprendedor hace su propia publicidad. Estamos muy felices de brindar esta alternativa de trabajo para que puedan vender sus productos en esta época", señaló Marisa.

Las fundadoras de las Ferias del Sur se encargan personalmente de entregar panfletos en toda la zona aledaña al espacio de Temperley y también colocaron carteles en todas las cuadras. "En esta edición nos enfocamos mucha en la decoración Navideña con globos, guirnaldas y todo tipo de elemento que simbolice esta fecha tan especial", recalcaron.

Como se generó las Ferias del Sur

Tanto Claudia como Marisa que son las creadoras de este tipo de ferias son emprendedoras. "Nosotras manejamos los rubros de decoración e indumentaria. Nuestros emprendimientos los seguimos conservando por separado, pero estamos muy juntas a la hora de la organización de las ferias que hace más de un año que lo venimos haciendo", comenzó a contar Marisa sobre los primeros pasos de las Ferias del Sur.

Las chicas se conociendo haciendo ferias, se hicieron muy amigas y después de transitar por varios espacios ofreciendo sus productos como emprendedoras decidieron armar y organizar ellas mismas su propia feria.

"Compartimos tanto tiempo juntas que nos surgió esta idea de tener nuestro espacio para sumar esos emprendedores con lo que convivimos durante estos años nosotras dos", detalló Marisa.

Después de muchos mates, frío de veredas, charlas nos animamos y formamos Ferias del Sur para que todo aquel que quiera pueda exponer su emprendimiento.