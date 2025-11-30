Buscan emprendedores de Lomas para una feria navideña

Decenas de emprendedores de Lomas se vuelven a juntar para realizar una nueva feria de artesanos que tendrá como eje a la Navidad. El evento gratuito se hará el sábado 13 de diciembre y ya está abierta la convocatoria para sumar nuevos stands que quieran ser parte del encuentro.

La vecina Silvana Muñoz, una de las organizadoras de la feria, explicó que la jornada se realizará de 14 a 19 en el Ateneo de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, con su sede situada en Tomás Espora 151 (Temperley). Este espacio les permite a los artesanos locales generar un ingreso económico a partir de las ventas de sus productos , además de exhibir sus emprendimientos.

Ya hay más de 100 adheridos. "Hecho en Lomas", un programa para potenciar a los emprendedores

“Estamos por realizar la sexta edición y ya está abierta la convocatoria para quienes quieran ser parte del evento ”, expresó Silvana, dejando en claro que buscan aumentar la cantidad de emprendedores en lo que será la última feria del 2025. “El stand tiene un valor siempre accesible para que todos los artesanos puedan sumarse”, remarcó.

Para esta edición especial navideña, la feria busca emprendedores de rubros como marroquinería, stickers, encuadernación, envases plásticos, mermeladas, productos de cosmética, chocolates, cerámica, lencería, plantas, bazar, blanquería, amigurumis y tejido al crochet, todo con el propósito de ampliar la oferta de propuestas para el público asistente.

Desde la organización destacaron que la feria, que tiene entrada libre y sin costo, es un espacio comunitario que impulsa el consumo local y el trabajo artesanal, sobre todo en esta época del año donde los vecinos ya comienzan a pensar en las compras de cara a las próximas fiestas navideñas.

El que tenga un emprendimiento sobre alguno de los rubros mencionados y desea participar puede comunicarse por un mensaje o un audio de WhatsApp al 1139211993 (Silvana): mediante ese medio se les brindará toda la información y los costos de los stands.