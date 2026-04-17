Dictarán charlas gratuitas en la Facultad de Lomas en el marco de la Semana de la Higiene y Seguridad

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas invita a la comunidad a sumarse.

Por primera vez se van a realizar jornadas especiales en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas por la Semana de la Higiene y Seguridad en el Trabajo que tendrá lugar del 20 al 24 de abril. Ofrecerán tres charlas totalmente abiertas a la comunidad para que puedan asistir con previa inscripción.

La iniciativa se llevará adelante en el marco del Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo que se celebra cada 21 de abril en conmemoración de la sanción de la Ley N.º 19.587 (1972), orientada a la prevención de riesgos laborales. Por ello, desde la secretaría de la facultad de Ingeniería invitan a participar de la siguiente una agenda de actividades muy interesante.

El ingeniero, Orlando Ledezma, secretario de Planificación y Desarrollo Territorial comentó sobre estos eventos especiales: "Se trata de tres charlas que se dictarán el lunes, miércoles y viernes. Se entregará certificado de participación y si bien es la primera vez que lo concretamos, la idea es realizar esto cada año".

La iniciativa apunta a prevenir riesgos laborales y por tal motivo las charlas van a apuntar a colaborar con la comunidad que asista con inscripción previa para asegurar la organización de cada encuentro.

Este lunes a las 18 se podrá asistir al taller de RCP y primeros auxilios que estará dictando el coordinador de la Cruz Roja filial Lomas y del Departamento de Socorrismo, Eduardo Subiría.

El miércoles de 18 a 18.30 se brindará una charla sobre institucionalización Profesional / jerarquización de la Profesión gracias al disertante, licenciado Lorenzo Gómez del Colegio de Profesionales de la Higiene y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

El mismo día a partir de las 18.30 abrirán a la comunidad la charla/taller sobre prevención de Incendios y uso de extintores a cargo del licenciado Nahuel Ree, experto en Higiene y Seguridad.

En tanto, el último de los encuentros será el viernes próximo a las 18 sobre la resolución 61/2023 (Legislación y estandarización normativa para trabajos en altura) que encabezará el licenciado en Higiene y Seguridad, Diego Cepeda.

Cada uno de estos encuentros se presentarán en el aula Magna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Para anotarse hay que llenar el formulario haciendo click en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d

Mirá el cronograma de cada charla