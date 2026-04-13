Difunden el pensamiento del filósofo Rodolfo Kusch y sacan su tercera revista

El grupo de Lomas que realiza actividades como talleres, seminarios, charlas y ciclos de lecturas referidas a la obra del antropólogo.

La Chichería de América es un grupo de lectura y de estudio que nació en Lomas con el objetivo de profundizar y difundir el pensamiento de Rodolfo Kush . Este martes estarán presentando su tercera revista en el Museo Americanista a las 18 y no faltará la música en vivo, charlas y un brindis con entrada gratis.

"Somos 12 personas que nos dedicamos a realizar actividades como talleres, seminarios, charlas, ciclos de lecturas y también colaboraciones y publicaciones propias tanto en formato libros como en revistas. En esta ocasión vamos a presentar el ejemplar número tres de nuestra revista 'La Chichería de América #3'”, contó Claudia Tissoni que es una de las integrantes del grupo autogestivo.

Lo que sucederá en el Museo Americanista (Manuel Castro 254, Lomas) será la primera actividad que el grupo presenta en este año. "La revista es una de las actividades de difusión, pero también tenemos lecturas vía plataforma Zoom, seminarios y charlas", aclararon.

Rodolfo Kusch fue un antropólogo y filósofo argentino. Obtuvo el título de profesor de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y realizó profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica.

Una jornada cargada de música, artículos del autor e historias en Lomas

Durante el encuentro de mañana por la tarde, además de la presentación de la revista, los integrantes de dicha agrupación van a estar contando la historia de La Chicheria. "Nosotros nos formamos en el ámbito de la UNLA con tres integrantes que de ellos sólo ha quedado una persona, pero fuimos sumándonos a lo largo del tiempo. Todo esto se inició hace más de cinco años y fue como grupo de lectura", adelantaron.

La revista que se presentará este martes quedará en un stand del Museo Americanista para quienes quieran tenerla. Los que tengan el ejemplar se van a encontrar con artículos de autor. "También se incluyen algunos textos escritos por algunos de lo integrantes, pero la idea es sumar voces de todo el país. A veces nos vinculamos con lectores y autores de Bolivia, Uruguay que hace más rico el contenido", aseguró Tissoni.

En tanto, la música en vivo va a estar a cargo de los artistas invitados especialmente, Silvia Vega y Juan Báez. Además, adelantaron que habrá un momento especial del encuentro donde el grupo para a contar la historia de la Chicheria y el porqué tiene ese nombre.

"La charla será con autores de los artículos y el brindis lo vamos hacer simplemente para festejar el encuentro", dijo la integrante de la agrupación, quien aclaró respecto del objetivo de mantener activa la obra de Kusch: "En los últimos años el pensamiento de Kusch tomó notoriedad a partir de la mención que hizo el Papa Francisco. Sobre todo por su inclusión en los trayectos formativos docentes de la Provincia de Buenos Aires".

Para obtener la revista, el grupo se encarga de coordina entregas y se pide que lo solicitan por las redes en la cuenta de Instagram: @chicheriadeamerica, en Facebook : Chicheria de America

"También estamos evaluando dejar la revista en alguna librería de Lomas de Zamora para los que quieran adquirirla", aseguraron, pero lo estarán anunciando en la redes.