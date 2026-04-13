Lomas de Zamora: pasajeros golpearon a un hombre acusado de abusar de una nena en un colectivo

Pasajeros de la línea 318 golpearon y redujeron a un hombre acusado de abusar sexualmente de una nena arriba del colectivo, en las inmediaciones al Cementerio de Lomas de Zamora .

El violento episodio ocurrió mientras la unidad se trasladaba hacia la terminal de ómnibus de La Noria . A la altura del cementerio municipal, en la localidad de Villa Centenario , una niña empezó a llorar durante el viaje, llamando la atención de los pasajeros.

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En ese momento, un señora se dio cuenta que la menor había sido víctima de un abuso sexual . Un hombre la había manoseado en pleno viaje. Fue ahí cuando los demás pasajeros decidieron intervenir.

Entre varias personas le pidieron al chofer que detuviera el colectivo y bajaron al presunto abusador a los golpes. Lo acorralaron contra la pared del cementerio, lo golpearon y lo redujeron .

El momento en que golpean al presunto abusador, en la zona del Cementerio de Lomas de Zamora.

Inmediatamente, los pasajeros llamaron a la Policía y retuvieron al sujeto hasta que llegara un patrullero. Mientras tanto, consolaban a la víctima, que lloraba mientras esperaba que la fueran a buscar sus padres.

La situación fue presenciada por varios vecinos, quienes sacaron sus celulares para filmar lo que había pasado. En los videos se ve la tremenda golpiza que le dieron al hombre acusado de manosear a la menor.