lunes 13 de abril de 2026
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13 de abril de 2026
Fuerte golpiza.

Lomas de Zamora: pasajeros golpearon a un hombre acusado de abusar de una nena en un colectivo

Ocurrió en una unidad de la línea 318, a la altura del Cementerio de Lomas. Entre varias personas redujeron al sujeto hasta que llegara la Policía.

Pasajeros de la línea 318 golpearon y bajaron al hombre.

Pasajeros de la línea 318 golpearon y bajaron al hombre.

Pasajeros de la línea 318 golpearon y redujeron a un hombre acusado de abusar sexualmente de una nena arriba del colectivo, en las inmediaciones al Cementerio de Lomas de Zamora.

El violento episodio ocurrió mientras la unidad se trasladaba hacia la terminal de ómnibus de La Noria. A la altura del cementerio municipal, en la localidad de Villa Centenario, una niña empezó a llorar durante el viaje, llamando la atención de los pasajeros.

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En ese momento, un señora se dio cuenta que la menor había sido víctima de un abuso sexual. Un hombre la había manoseado en pleno viaje. Fue ahí cuando los demás pasajeros decidieron intervenir.

Golpearon y bajaron del colectivo al acusado de abuso sexual

colectivo abuso sexual
El momento en que golpean al presunto abusador, en la zona del Cementerio de Lomas de Zamora.

El momento en que golpean al presunto abusador, en la zona del Cementerio de Lomas de Zamora.

Entre varias personas le pidieron al chofer que detuviera el colectivo y bajaron al presunto abusador a los golpes. Lo acorralaron contra la pared del cementerio, lo golpearon y lo redujeron.

Inmediatamente, los pasajeros llamaron a la Policía y retuvieron al sujeto hasta que llegara un patrullero. Mientras tanto, consolaban a la víctima, que lloraba mientras esperaba que la fueran a buscar sus padres.

La situación fue presenciada por varios vecinos, quienes sacaron sus celulares para filmar lo que había pasado. En los videos se ve la tremenda golpiza que le dieron al hombre acusado de manosear a la menor.

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