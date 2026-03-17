Susto en Lomas de Zamora: un colectivo estuvo a centímetros de chocar y subirse a la vereda

Un colectivo estuvo a punto de chocar contra un poste de luz y subirse a la vereda en Lomas de Zamora . La rápida maniobra del chofer impidió el accidente.

Todo ocurrió este lunes en la esquina de las calles Gorriti y Filiberto , a tres cuadras del ex Camino Negro. La unidad involucrada fue un colectivo de la línea 543 , que recorre distintos barrios de Lomas Oeste .

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El colectivo iba a doblar en la mencionada esquina y estuvo a centímetros de impactar un poste de luz . De hecho, con un poco más de impulso, pudo haberse subido a la vereda. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no hubo personas heridas.

Según comentaron testigos, el incidente no fue responsabilidad del chofer, sino que se debió a un problema con la dirección. De hecho, varias personas señalaron que el accidente pudo evitarse gracias a la rápida maniobra del conductor.

“Casi choca, pero no lo hizo. No pasó nada. Sólo un susto. Están todos bien”, explicaron a La Unión desde la empresa Yitos S.A., la cual gestiona las líneas 541, 543, 544, 549, 561 y 562.

Por su parte, otra vecina destacó el accionar de quien manejaba. “Se le rompió la dirección. El chofer tuvo reflejos y pudo frenar y no terminar sobre el paredón de esa casa. No fue culpa del chofer”, sostuvo.