martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
Accidente.

Susto en Lomas de Zamora: un colectivo estuvo a centímetros de chocar y subirse a la vereda

Ocurrió en Gorriti y Filiberto. El accidente involucró a un colectivo de la línea 543. No hubo personas heridas.

El colectivo estuvo a punto de chocar.

El colectivo estuvo a punto de chocar.

Un colectivo estuvo a punto de chocar contra un poste de luz y subirse a la vereda en Lomas de Zamora. La rápida maniobra del chofer impidió el accidente.

Todo ocurrió este lunes en la esquina de las calles Gorriti y Filiberto, a tres cuadras del ex Camino Negro. La unidad involucrada fue un colectivo de la línea 543, que recorre distintos barrios de Lomas Oeste.

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El colectivo iba a doblar en la mencionada esquina y estuvo a centímetros de impactar un poste de luz. De hecho, con un poco más de impulso, pudo haberse subido a la vereda. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no hubo personas heridas.

Por qué casi choca el colectivo

colectivo
Así quedó el colectivo de la línea 543 tras el incidente.

Así quedó el colectivo de la línea 543 tras el incidente.

Según comentaron testigos, el incidente no fue responsabilidad del chofer, sino que se debió a un problema con la dirección. De hecho, varias personas señalaron que el accidente pudo evitarse gracias a la rápida maniobra del conductor.

“Casi choca, pero no lo hizo. No pasó nada. Sólo un susto. Están todos bien”, explicaron a La Unión desde la empresa Yitos S.A., la cual gestiona las líneas 541, 543, 544, 549, 561 y 562.

Por su parte, otra vecina destacó el accionar de quien manejaba. “Se le rompió la dirección. El chofer tuvo reflejos y pudo frenar y no terminar sobre el paredón de esa casa. No fue culpa del chofer”, sostuvo.

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