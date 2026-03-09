El especial gesto de la empresa Yitos de Lomas de Zamora para las mujeres en sus colectivos

Como cada año, la empresa familiar de transporte público Yitos S.A rinde homenaje a las mujeres de Lomas de Zamora y, desde el domingo, los que se crucen con alguno de los colectivos de alguna de sus líneas van a poder leer en el visor led una frase dedicada a ellas que la van a mantener durante todo este mes.

Todos los pasajeros de Lomas que se suban a alguna de las líneas de colectivos 543, 541, 544, 561, 549 y 562 que recorren los distintos barrios de la zona, van a leer la siguiente inscripción: "Por la mujer que sos".

Celina Velayos que es una de las responsables de la empresa Yitos S.A junto a su familia, explicó sobre la decisión de homenajear a las mujeres durante todo el mes: "Comenzamos ayer a sacar los colectivos con esa frase, pero decidimos mantenerlo todo el Mes de la Mujer".

Sobre la frase elegida comentaron que cada año van cambiando el mensaje: "Siempre intentamos poner una inscripción diferente y también con un diseño renovado, pero ésta vez quisimos empoderar a la mujer, transmitir a cada una de ellas que esté contenta y orgullosa con lo que es sin fijarse en estereotipos y sobre todo que se valoren".

Con un diseño de letras en colores, con un corazón y en pocas palabras, desde Yitos dejan este mensaje a las mujeres que todos los días viajan por Lomas para ir a hacer un trámite, a trabajar, a buscar a sus hijos o ayudar a algún otro. Para ellas y para todas las mujeres orgullosas de sí mismas.

"Es fundamental para nosotros destacar aunque sea con un simple gesto este tipo de fechas importante porque nuestra empresa trabaja en y para los barrios de Lomas, para esa gente que todos los días se sube a alguna de nuestras líneas para trabajar", recalcó Velayos sobre el compromiso de la empresa de transporte público que intenta siempre estar cerca de los usuarios para brindar cada día un mejor servicio.

Mirá el video de la frase que ya está en todas las líneas de Yitos