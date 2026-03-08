Un matrimonio de emprendedores de Lomas crea material terapéutico e inclusivo para las aulas

Un matrimonio de Lomas de Zamora creó un emprendimiento en el que elaboran productos lúdicos, material terapéutico, sensorial e inclusivo para niños. Ella es licenciada en Fonoaudología y él, desarrollador de productos, técnico electrónico y programador.

Los emprendedores Francisco Silva y Sabrina Pérez crearon Fraemakers. Si bien la marca en un principio estuvo ligada a la producción de artículos decorativos y juguetes, con el tiempo se fue transformando y decidieron elaborar productos lúdicos, material terapéutico, sensorial e inclusivo que es de gran ayuda para los docentes en las aulas.

"Nos dedicamos a elaborar este tipo de productos lúdicos con el objetivo que llegue a todo el público. Los vendemos tanto a pedido de particulares como en stock permanente. Además, contamos con servicio de diseño y prototipado de productos y elementos varios", destacó Sabrina sobre esta fusión que lograron hacer entre la profesión de su marido y la de ella.

De 2018 a 2023 tuvieron que hacer un corte en la producción, pero a partir de ese año @fraemakers tomó como objetivo centrarse en productos lúdicos y de estimulación, mayormente para un público infantil, así como material de apoyo para docentes, apoyando la necesidad de material inclusivo en las aulas.

"Lo que nos pide el público en mayor medida son los juegos orientados al aprendizaje y material pedagógico, como por ejemplo, letras móviles, balanza numérica, fracciones, guías de lectura", contó la profesional que gracias a su labor aporta esas necesidades claves para el desarrollo en el aprendizaje de niños con alguna patología.

Entre otros artículos, también producen ellos mismos accesorios personalizados, cómo llaveros de mascotas, logos de marcas, decoraciones varias, mayormente personalizadas, que es una forma de abrir el rubro a un público más masivo.

"Por un lado apuntamos a tener mayor incidencia en el mercado, con material pedagógico, asistencial, educativo, lúdico y elementos complementarios para dificultades motrices", explicó la pareja de Lomas, pero también recalcaron que apuntan a "a incrementar los medios de producción con el fin de ofrecer los productos a un precio más accesible frente todo tipo de consumidor".