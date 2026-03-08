Da clases de danza para chicos y adultos en Lomas de Zamora: "Mi pasión por el baile es de siempre"

La pasión y el compromiso son dos pilares inquebrantables para la profe de danza de Lomas Male Haedo (23) que desde su rol de docente trabaja en acompañar procesos de aprendizajes en el baile. Por eso, lanzó con clases especiales en el Club Eca : una para las infancias y la otra para adultos. La clase de prueba es gratis durante marzo.

"Vivo en Lomas, a unas 15 cuadras del club, mi pasión por el baile es de siempre. Arranqué a los 5 años y nunca paré. Fui probando distintos ritmos, comencé con el estilo urbano y luego pasé por otros géneros musicales y enseguida me animé a dar clases que es lo que más me gusta", contó Male.

Desde que comenzó en la docencia se dio cuenta que trabajar para los más chicos es lo que más le gusta: "Me gusta mucho trabajar con las infancias, comencé en las colonias del Club Eca y luego me fui perfeccionando para dar las clases de danzas para ellos, pero bien lúdicas", destacó la profe que sigue estudiando y resaltó que está cursando el segundo año del profesorado de expresión corporal en la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas en Temperley.

Si bien la profe de Lomas de Zamora se siente muy a gusto con las infancias, este año apuesta también a formar a los adultos en clases de baile. "Las clases para adultos están dirigidas a gente que haya bailado en algún momento, a las que nunca bailaron y también para las que hayan dejado, pero que quieren retomar. Por eso las clases son de básico inicial. Quiero que vengan personas de todas las edades", resaltó.

Tanto adultos jóvenes como grandes puedan arrancar las clases que comienzan mañana en el horario de 19.30 a 20.30. "Quiero que todos tengan la posibilidad de asistir a una clase que está pensada 100% para el disfrute y para aprender porque se diferencia por ejemplo de lo que es Zumba, ya que no se trata de copiar mis movimientos, sino de armar una coreo y practicarla", detalló Male.

En tanto, las clases de danza y movimiento para las infancias arrancaron la semana pasada y se puede asistir los lunes y jueves de 18.30 a 19.30. "Pueden asistir chicos a partir de los 4 o 5 años y la idea es la exploración de movimientos, que activen la imaginación, fomentar la creatividad a través del juego ya que utilizo materiales para trabajar grupalmente", comentó sobre las clases para los más chicos.

Male trabaja constantemente en crear un espacio de baile, pero también donde la escucha es importante: "En la clase se liberan del uso de pantallas porque está pensada justamente para escuchar lo que ellos traen a los encuentros y en base a eso es que trabajamos".

La profe de Lomas dicta las clases en el Club Eca de Temeprley y en Rafael Calzada, destaca que cuida y se compromete en cada clase, sobre todo con las de las infancias donde siempre intenta acompañar procesos. "Me gusta aprender con las personas que vienen a mis clases en el marco de un espacio acorde a su edad. Respecto a los más chicos cuido siempre esto de conservar la inocencia, que cada movimiento sea acorde a la edad porque esa es mi mirada de trabajo y con la que encaro cada clase", aseguró.

Para anotarse a las clases de la profe en el Club Eca ubicado en Temperley, hay que comunicarse al 1130180402 o entrar en la cuenta @male.haedo y tener en cuenta que durante marzo, la clase de prueba es gratis.

El video de las clases para las infancias