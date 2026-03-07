Lomas: dan cursos con salida laboral para 1.000 vecinos

El programa Capacitate en tu Barrio tendrá su tercera edición en Lomas de Zamora con la participación de 1.000 vecinos que tendrán cursos de oficios gratuitos organizados por el Municipio para fortalecer la inserción laboral y el armado de emprendimientos .

"Son cursos que se caracterizan por ser de amplia salida laboral y están destinados a 1.000 vecinos con un matrícula de 500 estudiantes por cuatrimestre. El lunes 16 de marzo en el Centro Cultural Fiorito vamos a hacer el lanzamiento del programa con un desayuno de bienvenida para los alumnos y esa misma semana se pondrán en marcha los cursos en instituciones de distintos barrios ", informó la subsecretaria de Educación Popular, Rocío Álvarez.

En el primer cuatrimestre se brindarán cursos de panificación en la Institución Sonrisas Felices (Homero 3044), Centro Comunitario y Vecinal Todo Corazón (Ginebra 1680), CGM Santa Marta (Voltaire 1552), Club Córdoba (Pereyra Lucena 1436), Institución Mis Ángeles (Euskadi 1857), Institución Piedra Libre (Paseo del Rey 26), Centro Comunitario El Arroyito (Felipe Castro y Sánchez), Centro de Jubilados Los Pasivos (Ayolas 2649), Centro de Jubilados Unidos por Parque Baron (Hudson 2554) y La Cuna del Diez (Plumeriilo 2525).

El objetivo es que los participantes tengan una rápida salida laboral.

Durante el año pasado dieron curso de panificación, pastelería, peluquería, barbería, textil, marroquinería, computación, excel, manicuría, jardinería, huerta, soldadura y aparador de calzado en 25 instituciones de Albertina, Santa Marta, Fiorito, Budge, Santa Catalina, Parque Barón y Centenario . Los vecinos también recibieron kits, herramientas y materiales para el desarrollo de las clases.

Múltiples opciones de cursos y talleres en Lomas

Aprender Lomas es la plataforma digital del Municipio que tiene toda la información sobre más de 500 carreras, cursos y talleres que se dictan en instituciones locales.

La página web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.

Hay opciones rubros como administración y gestión, automotriz, albañilería, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, gasista, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, informática, indumentaria, metalurgia, química, salud y textil.