sábado 07 de marzo de 2026
7 de marzo de 2026
Allanamientos.

Cayó una banda narco que operaba en Lomas de Zamora: siete detenidos

El grupo tenía conexiones en los partidos de Lomas, Hurlingham y Moreno. Arrestaron a tres hombres y cuatro mujeres e incautaron drogas y armas.

Elementos incautados a la banda narco.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un búnker de drogas y desmanteló una banda narco que operaba en varios puntos del Conurbano bonaerense. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora.

La investigación empezó el 22 de octubre de 2024 y apuntó a desarticular una banda dedicada a la venta de drogas. Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA hicieron un arduo trabajo de campo que incluyó fotos, filmaciones, un dron y vigilancias encubiertas.

De esa manera, los detectives supieron que la banda tenía varios integrantes y que operaba en los partidos de Lomas de Zamora, Hurlingham y Moreno. Algunos miembros se encargaban del acopio y fraccionamiento de la droga, mientras que otros se ocupaban de venderla.

Siete detenidos de la banda narco

cocaina
Droga incautada en los allanamientos realizados en Lomas de Zamora, Hurlingham y Moreno.

A partir de las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N°6 de Morón ordenó allanar todos los objetivos identificados. Los operativos se llevaron a cabo en la localidad de Ingeniero Budge, en Villa Tesei y en Moreno. El inmueble de Villa Tesei funcionaba como un búnker.

Los allanamientos permitieron la detención de siete sospechosos: tres hombres y cuatro mujeres. Secuestraron más de medio kilo de cocaína, un arma de fuego calibre 9x19, una picana eléctrica, dos chalecos antibalas, doce teléfonos celulares, cuatro tablets, dos notebooks, documentación referente a cinco vehículos, cuatro pasaportes y dinero en efectivo, entre otros elementos de interés.

Los siete detenidos, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor. Se los imputó por “infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737)”.

